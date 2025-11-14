VaiOnline
Quartucciu.
15 novembre 2025 alle 00:34

Il Doblò per i disabili resta un miraggio, appello dei volontari 

La Misericordia di Quartucciu è impegnata su vari fronti, compreso il trasporto di persone con disabilità fisica. Chi ha bisogno di essere portato a fare visite mediche, o semplicemente per uscire ma non può muoversi in autonomia, può contare sull'aiuto dell’organizzazione di volontariato.

Da luglio l’associazione quartuccese ha avviato una raccolta fondi per comprare un Doblò attrezzato per il trasporto di disabili. Ma l’attesa ondata di generosità non c’è stata. Finora sono arrivate infatti poche donazioni, come spiega Francesca Musio, segretaria e referente della Misericordia: «Il veicolo costa 20mila euro e siamo arrivati a malapena a 2mila. Valutiamo il coinvolgimento di sponsor con adesivi pubblicitari sul futuro Doblò, offrendo loro una visibilità continuativa sul mezzo. Spero si facciano avanti. Possono donare tutti, non solo chi abita a Quartucciu».

Acquistare il Doblò è l'obiettivo che l'organizzazione si è prefissa per il 2026. «Ce ne serve uno con pedana per il trasporto di persone in sedia a rotelle», spiega Fabrizio Floris, responsabile dei mezzi. «Con la pedana si carica rapidamente la carrozzina, la si blocca e poi si può partire, migliorando la flessibilità e la sicurezza. Senza, invece, gli operatori devono far scendere il paziente, farlo sedere sul sedile e caricare la sedia nel cofano: una procedura più lunga e faticosa, che stressa soprattutto l’utente costretto a doppi trasferimenti tra sedile e carrozzina. L’attuale mezzo è come una macchina classica e non va bene». Per avere informazioni si può chiamare il 351 6094521 o scrivere a miserquartucciu@gmail.com.

