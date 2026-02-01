Il Doblò del Comune a fuoco nel deposito: allarme in pieno centro  

Il fumo sprigionato dall’incendio è uscito da un lucernario, frantumata dell’elevato tasso di combustione. Così i residenti di via Tirso si sono resi conto che all’interno del garage si era scatenato un inferno di fuoco. Il Fiat Doblò del Comune di Tertenia è stato divorato dalle fiamme, originate da un cortocircuito che all’alba di ieri, come hanno accertato i vigili del fuoco di Lanusei, si era scatenato nel motorino di avviamento.

Per estrarre dal box il mezzo da lavoro, utilizzato dal personale che si occupa della manutenzione del servizio idrico gestito in proprio dall’ente, gli operai comunali hanno utilizzato un escavatore. Con il braccio meccanico hanno agganciato il furgoncino, portandolo sul piazzale del deposito comunale dove sono state condotte le verifiche del caso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Tertenia che hanno effettuato i rilievi, necessari per accertare l’esatta dinamica dei fatti e la natura del rogo. (ro. se.)

