«Il Dna? Prova d’innocenza» 

«A volte ciò che sembra non è. Il Dna della vittima nell’auto sembra la prova regina, invece al contrario è la prova che non sono stati loro». Hanno cercato di ribaltare convinzioni, dare nuovi spunti di lettura, insinuare dubbi nella Corte d’assise di Nuoro. Ricordando come «anche un solo dubbio deve portare all’assoluzione di Giuseppe e Maoro Contena», i due gemelli di Orune, accusati dell’omicidio del vicino di pascolo Mauro Antonio Carai, 74 anni, assassinato a coltellate il 27 agosto del 2021 nelle campagne del paese, a pochi metri dalla statale 389. Per gli avvocati Nicola Caricaterra e Stefano Zoccaro, legali dei due insieme a Luigi Esposito, non sono stati i due allevatori vicini di pascolo quella sera ad ammazzare Carai: «perché chi l’ha fatto non si è premunito». Per la difesa quindi, considerato l’efferatezza del delitto, gli assassini si sarebbero imbrattati col sangue della vittima, contaminando in maniera copiosa l’auto con cui fuggirono.

Il dna

L’accusa, con il pm Riccardo Belfiori, sollecitando l’ergastolo aveva elencato ogni elemento raccolto nelle indagini dai carabinieri di Nuoro. «Una mole imponente - aveva detto il pm - prove schiaccianti sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. Un quadro tale da affermare che non è logicamente e razionalmente possibile giungere ad una conclusione differente da questa, Maoro e Giuseppe Contena hanno ucciso Carai». Conclusioni a cui erano giunti anche la parti civili, rappresentate da Lorenzo Soro e Pasquale Ramazzotti. Per Zoccaro e Caricaterra (Esposito discuterà alla prossima udienza) non è così. Il dna, che sarebbe la prova regina, rivenuto su una maglietta e sulle auto degli imputati «non prova nulla, il dna non è databile. Erano vicini di pascolo e si conoscevano. La traccia di sangue trovata nella Panda è frammista ad altro materiale genetico e non si può con certezza attribuire il sangue alla vittima».

L’orario

Una conclusione a cui giungono dopo aver elencato altre prove che secondo la difesa non tornano. «Perché l’assassino ha portato via le auto di Caria e i suoi documenti?».

Gli avvocati hanno insistito tantissimo anche sull’ora del delitto, per l’accusa avvenuto tra le 20.30 e le 21. «L’omicidio è avvenuto più tardi, tra le 23 e le 24 e a quell’ora i Contena erano certamente a casa loro. Lo dice la scienza, il consulente Ceratti lo ha spiegato bene. La copiosa emorragia dovuta alle ferite ha causato un raffreddamento più veloce». La difesa ha dato anche una spiegazione sul perché i due gemelli si resero irreperibili: «Non si fidavano delle forze dell’ordine».

