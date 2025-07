Il dna: la bimba uccisa era figlia di Kaufmann  

ROMA. Arriva dalla scienza la conferma definitiva: Francis Kaufmann è il padre della piccola Andromeda, trovata morta il 7 giugno scorso a Villa Pamphili. I risultati del dna disposti dalla Procura dopo l’estradizione in Italia del 46enne californiano hanno fornito elementi incontrovertibili. Secondo l’impianto accusatorio, l’indagato ha strangolato la bimba di 11 mesi all’interno del grande parco della Capitale. Gli inquirenti contestano a Kaufmann anche l’omicidio della sua compagna e madre della piccola, Anastasia Trofimova:dai risultati degli esami istologici si attende chiarezza su come è stata uccisa la 28enne russa. I risultati dei test genetici sei giorni dopo l’interrogatorio di garanzia, durante il quale il 46enne si è avvalso della facoltà di non rispondere. A differenza di quanto avvenuto durante il viaggio dalla Grecia - dove era fuggito dopo il delitto - Kaufmann non ha dato in escandescenze, senza lasciare trasparire alcuna emozione quando gli è stato letto il pesante capo di imputazione. Nel suo rientro in Italia, su un Falcon dell’Aeronautica militare, aveva preso di mira le forze dell’ordine accusandole di averlo picchiato. Intemperanze proseguite anche una volta atterrato all’aeroporto di Ciampino.

