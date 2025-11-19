Il Dna del mare per studiare i pesci 

Conferenze, seminari, presentazioni di libri, tavole rotonde, laboratori di matematica, indagini statistiche, giochi e esperienze immersive tra scienza, corpo, movimento e tecnologia. Per tre giorni il Festival scienza ha richiamato studenti da tutto l’Oristanese con sessanta appuntamenti per parlare di cultura scientifica, tecnologie e nuovi linguaggi. E soprattutto tanta attenzione verso l’ambiente: gli esperti si sono soffermati sul monitoraggio marino tra metodi tradizionali e innovazione con lo studio e l’analisi del Dna per salvare il futuro dei mari. Grande successo per la decima edizione del Festival incentrata sul tema “Tramas”, cioè trame, intrecci tra varie realtà; l’evento del prossimo anno sarà “Visioni”.

La sfida

Martedì scorso ha inaugurato il Festival una conferenza a cura della Fondazione Imc con i ricercatori Massimiliano Molari, Guadalupe Gimenez e Stefano Carboni. Hanno presentato la loro nuova sfida: lo studio del Dna catturato dall’acqua e dai sedimenti come strumento di monitoraggio marino, che permette di individuare le specie presenti nell'ecosistema. «Come quelle di interesse commerciale - hanno spiegato - Ma anche quelle migratorie, tossiche e rare, o quelle in fase iniziale che spesso sfuggono ai metodi tradizionali. Una tecnica non invasiva perché riduce la necessità di disturbare la vita marina - hanno detto - Ma riduce anche il lavoro sul campo e il tempo in laboratorio. Poi rileva simultaneamente specie appartenenti a diversi habitat».

Lo studio dei ricercatori dell’Imc potrebbe consentire di capire se le varie specie si stanno adattando nelle acque del Mediterraneo sempre più calde e popolate anche da specie aliene come il granchio blu, la cui presenza potrebbe essere ipotizzata anche in passato ma con le tecniche tradizionali finora non veniva rilevata.

Gli studenti

Per tre giorni giorni i ragazzi del liceo De Castro, del Mariano IV d'Arborea (sedi di Oristano e Ghilarza) e dell'Istituto tecnico industriale “Othoca” hanno ospitato i colleghi delle altre scuole. «Nella nostra scuola abbiamo registrato numeri importanti - ha spiegato Marco Corrias, docente del Mariano IV d'Arborea nel suo intervento -Grazie a questa manifestazione la scienza per i ragazzi diventa un'amica con cui dialogare, non una materia da temere, difficile da studiare. È stato bello vedere gli studenti relazionarsi con altri esterni».

