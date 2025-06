Il dl sicurezza è legge, rissa sfiorata in Senato Meloni: passo decisivo 

Il decreto sicurezza - o “decreto paura”, come lo chiamano a sinistra - è legge. Per il provvedimento più dibattuto negli ultimi 18 mesi dentro e fuori i Palazzi, è stato un crescendo. E un’accelerata, nei tempi: con 109 voti favorevoli e 69 contrari il Senato lo approva, blindato dalla fiducia, a sei giorni dalla deadline per la conversione in legge. Al traguardo si arriva con un sit-in in stile gandhiano organizzato di mattina in Aula da Pd, M5s e Avs. Protagonisti decine di senatori, seduti a terra, gambe incrociate e mani alzate che urlano “Vergogna!” e mostrano cartelli con la scritta “Denunciateci tutti”. E un finale, all'ora di pranzo, da guerriglia verbale: tra Fratelli d'Italia e il resto delle opposizioni, si sfiora la rissa. Il senatore questore Gaetano Nastri cerca di evitare il peggio ma torna a casa con una spalla contusa.

Lo scontro

Cronaca di uno scontro annunciato, duro e prolungato sulla legge che introduce «14 nuovi reati e terrificanti aumenti di pena» come denuncia il fronte del “no”, e che restringerebbe il campo dei diritti e del dissenso. Il centrodestra invece esulta. Lo fa il partito di Giorgia Meloni con uno striscione – “Lo Stato torna forte” – sventolato orgogliosamente sotto Palazzo Madama.

La premier vanta il «passo decisivo» fatto con l'approvazione definitiva del decreto, assicurando che «legalità e sicurezza sono pilastri della libertà». Soddisfatto anche Matteo Salvini che, da senatore, vota la fiducia. Difende «le norme di civiltà» contro borseggiatrici, truffatori di anziani e chi occupa case abusivamente e annuncia il prossimo step: «Assumere più forze dell'ordine e dare loro ancora più poteri e tutele».

Il percorso

Al risultato si arriva con un lunghissimo stop and go , tra l’ostruzionismo del centrosinistra e le fughe in avanti della maggioranza. Come il passaggio dal disegno di legge (che era la forma originaria del testo, nel 2024) al decreto varato ad aprile. Un percorso a ostacoli anche nel centrodestra: brandito all’inizio quasi esclusivamente dalla Lega, il provvedimento fa traballare la coalizione di fronte alle riserve del Quirinale sulle misure a rischio costituzionalità (ad esempio quelle sulle detenute madri o sul divieto di vendita di sim telefoniche ai migranti).

Ad aprile lo sblocco: spariscono gli articoli più rischiosi e il resto finisce in un decreto. Da qui le bordate delle minoranze sul «Parlamento umiliato» per la discussione ridotta o azzerata. Gli animi, già caldi, si accendono martedì in tarda serata quando il senatore Gianni Berrino di FdI difende la legge e, sulle detenute con figli, urla: «Le donne che fanno figli per poter rubare, non sono degne di farlo». Per Ada Lopreiato dei 5S, ciò dimostra che «questo decreto è uno scempio».

La giornata riprende apparentemente liscia verso il voto di fiducia ma dopo qualche minuto i senatori di Pd, 5s e Avs entrano in aula e iniziano la protesta silenziosa davanti ai banchi del governo. Poi, passo dopo passo, la situazione precipita, in un crescendo di dichiarazioni e accuse reciproche. Le opposizioni si avvicinano ai banchi del relatore con «aria minacciosa» in particolare Carlo Calenda, raccontano parecchi. Ed è solo il cordone dei commessi e dei senatori questori a evitare la rissa.

