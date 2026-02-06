Il divo della chitarra Tommy Emmanuel: «Una band nella mia testa» 

«Vivere nella luce significa vivere onestamente, dire la verità, fare ciò per cui sei nato. Essere consapevoli e grati di tutte le cose buone della vita»: questo è il messaggio con cui il virtuoso Tommy Emmanuel si racconta prima del tour sardo. Due date: oggi a Cagliari alla Fiera (Padiglione D) e domani a Sassari, al Teatro Verdi, preceduto da un altro asso, il chitarrista romano Alberto Lombardi.

Emmanuel, australiano e classe ’55, padroneggia le sei corde: a lui si associa il fingerstyle, l’abilità di suonare simultaneamente tutte le parti di un’intera band.

Il fingerstyle, ovvero una band in un solo strumento. Come è arrivato a questa magica sintesi?

«Quando suono sento una band nella testa. Esce dalla mia chitarra proprio così. Devi imparare a suonare una parte di basso costante, poi far sentire le melodie come se fossero un cantante. Metti tutto insieme e fallo grooveggiare».

Essere uno dei pochi Certified Guitar Player, con un riconoscimento arrivato direttamente da Chet Atkins, che tipo di responsabilità comporta?

«La mia responsabilità è semplice: fare del mio meglio per trasmettere ciò che ho imparato, mostrare agli altri la gioia nel suonare musica per il piacere di chi la ascolta. Non smetto di imparare e di cercare di migliorare. Sul mio premio, così generosamente conferitomi proprio da Chet Atkins, c’è scritto: “For lifetime contribution to the Art of Fingerpicking”».

Spazia dal pop al bluegrass, dal jazz al rock ’n’ roll: quale genere ama di più?

«Cerco solo una buona melodia, dei buoni hook e note interessanti con gli accordi. Cerco di scrivere per un cantante e una band, ma in realtà siamo solo io e la mia chitarra. Mi piacciono tutti gli stili e a volte ho un brano R&B che nel bridge diventa folk africano. Amo ogni genere purché abbia anima!».

Ogni concerto è un’occasione per raccontare storie. Quali sente più importanti oggi, in un presente così conflittuale?

«Il mondo è sempre stato conflittuale. Cerco solo di scrivere al meglio e di esibirmi in un modo che distragga le persone dalle loro vite stressanti. Provo a portare l’ascoltatore in un’altra dimensione, anche se solo per 90 minuti: aiuta comunque».

Com’è giunta, per la prima volta, la chitarra nelle sue mani?

«Mia madre, Virginia, me l’ha messa in mano e mi ha mostrato come suonare gli accordi e strimpellare a tempo. Sarò eternamente grato ai miei genitori per aver aiutato tutti noi fratelli a suonare musica da giovani».

I primi tour in famiglia, a sei anni, poi è arrivato ai Grammy con il suo ultimo album e ai sold-out nei teatri: c'è un punto di svolta da ricordare?

«Un milione di punti di svolta, un milione di errori e fallimenti e tanti successi che non avrei mai sognato».

È già stato tante volte nell’Isola.

«È un bel posto, ottimo cibo e persone calorose, ma come molte destinazioni arriviamo, suoniamo e poi ripartiamo. Non ho mai fatto una vacanza, ma alcuni dei miei colleghi sì!».

