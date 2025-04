Il disturbatore via dal Policlinico 

Per mesi è stato un incubo tra i parcheggi e anche nelle vicinanze del Policlinico. Un’ossessione per i visitatori, donne e uomini compresi. La stessa direzione dell’ospedale era stata costretta a denunciare una situazione che si era fatta decisamente preoccupante. L’uomo, però, è stato smascherato dai carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Quartu e della stazione di Monserrato, al termine di un’indagine lampo, silenziosa, condotta nelle ultime settimane con appostamenti, esame delle immagini di diverse telecamere e raccolta di testimonianze. L’ inchiesta è stata chiusa alcuni giorni e un rapporto inviato al Questore di Cagliari. Immediata l’ordinanza che impone al presunto disturbatore seriale (un uomo sempre ben vestito, spesso in cravatta, residente a Quartu e di origini napoletane), di non mettere per un anno piede a Monserrato e, quindi, nelle vicinanze dell’ospedale. Un provvedimento legato «A un comportamento pericoloso per la sicurezza pubblica e dannoso all'immagine e al decoro del Policlinico».

Sorveglianza

Il provvedimento gli è stato comunicato ieri notte. L’uomo, disoccupato, era ricercato da diverse ore: una pattuglia di carabinieri di Quartu e Monserrato l’ha fermato prima dell’alba. I suoi movimenti saranno ora monitorati dalle forze dell’ordine, in modo da accertare che non contravvenga alla disposizione del Questore. Perdurando nei suoi fastidiosi comportamenti, il 51enne potrebbe rischiare di incorrere in provvedimenti penali. È la conclusione di una vicenda iniziata a febbraio, quando numerose persone, donne comprese, in visita al Policlinico avevano segnalato la presenza di un uomo che si avvicinava ai parcheggi dell’ospedale chiedendo passaggi e denaro o comunque creando disagio e paura.

Portiere spalancate

Sarebbe emerso anche che l’uomo avvicinava gli automobilisti in sosta ai semafori della 554 in piena notte, insistendo per avere un passaggio e spesso aprendo lo sportello delle auto, anche in questo caso creando una situazione di paura – e potenzialmente di pericolo per chi era al volante che poteva essere indotto a partire di colpo per sottrarsi alla sua invadenza - che ha convinto più di un automobilista a sporgere denuncia.

RIPRODUZIONE RISERVATA