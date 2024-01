Il distretto rurale ha eletto il Consiglio di amministrazione 

Il 2023 appena concluso ha posto le basi per nuove opportunità di crescita nel centro Sardegna. Il 30 dicembre si è tenuta una riunione nella sede della Comunità montana del Nuorese in cui è stato eletto il consiglio di amministrazione del costituendo Distretto rurale del Nuorese che ha come obiettivo la collaborazione tra Comuni per la crescita del territorio.

Hanno aderito Nuoro, Oliena, Mamoiada, Orgosolo, Fonni, Orani, Orotelli.

Per raggiungere al meglio lo scopo i sindaci dei Comuni coinvolti hanno eletto un rappresentante per paese. Nel settore agricoltura l'incarico è stato affidato a Graziano Pau di Oliena (ovicolo), a Cristoforo Coccollone di Fonni (carne), a Riccardo Puddu di Orani (latte) e a Andrea Sedilesu di Mamoiada (viticolo). Il settore dell'artigianato manuale è stato assegnato a Guglielmo Puligheddu di Oliena, mentre il settore trasformazione a Nicola Vedele di Orgosolo. Al turismo c'è Gianpaolo Dui di Nuoro. Nel settore privato l'unico eletto è Claudio Perseu per il Gal Barbagia; mentre per il pubblico spiccano Anna Salis per il Comune di Orgosolo, Francesca Sedda per quello di Orotelli e Marco Ziranu per la Comunità montana del Nuorese. Nella prossima riunione sarà eletto il presidente.

