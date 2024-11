Il distretto culturale vuole crescere 

Un Distretto unito nel segno della cultura e della crescita del territorio. Si è tenuta ieri mattina nella Sala Consiglio della Camera di commercio di Nuoro l'assemblea annuale degli associati del Distretto culturale del Nuorese che, come ogni anno, ha radunato le varie realtà per fare il punto sui progetti realizzati nel corso del 2024 e sviluppare un proficuo confronto sulle linee da attuare nel 2025. Il presidente del Distretto Agostino Cicalò ha illustrato la relazione annuale incentrata sui progetti realizzati nel 2024 come l’installazione della cartellonistica e delle pietre di inciampo, la pubblicazione del libro “Esiste, davvero” curato da Gianluca Vassallo ed edito da Silvana Editoriale, la ristampa di circa 30mila copie del DcnPassport (sistema di bigliettazione integrata per i luoghi della cultura) per dare continuità al progetto di promozione dei luoghi della cultura del Distretto, così come la stampa e la distribuzione della Guida Turistica del Distretto.

Le conquiste

«Le attività sono state tante - dice Cicalò -. Come i due percorsi dedicati alle nostre grandi menti o la guida turistica dalla doppia valenza. Nel mentre abbiamo organizzato le mappe della Cultura. E il DcnPassport. Di quest'ultimo vorremmo realizzare la versione digitale, che però non sostituirà il cartaceo. Tutte le persone che hanno collaborato al Distretto lo hanno fatto con uno spirito assiduo, con frequenza, con il riconoscimento del valore dell'attività che svolgiamo». Il Distretto cambierà sede operativa, trasferendosi (si spera nel più breve tempo possibile) in viale del Lavoro dove intende ospitare (in via temporanea) e supportare le realtà locali. «Il prossimo passo sarà il trasferimento nella nuova sede in viale del Lavoro - dice il presidente del Comitato tecnico e scientifico del Distretto, Antonello Menne -. Il Distretto esiste grazie alla Camera di commercio e a cui siamo profondamente grati. Ha un modello di governance che funziona. Oggi puntiamo anche sulla sostenibilità».

L'incontro

È un momento molto importante per la vita del Distretto, al quale partecipano più di 70 associati: oltre ai fondatori (Ascom Confcommercio Nuoro e Ogliastra, Associazione Dialogo e Rinnovamento, Camera di Commercio di Nuoro, Confapi Nuoro, Confindustria Sardegna Centrale e Isre), infatti, vede la partecipazione dei rappresentanti di 20 Comuni, della Provincia di Nuoro, delle associazioni di categoria, e circa 50 tra operatori e associazioni culturali e di promozione sociale. «Nel 2024 abbiamo lavorato alla chiusura dei progetti aperti con il Piano di rilancio del Nuorese e Fondazione di Sardegna - dice il coordinatore del Dcn Mario Paffi -. Abbiamo completato le attività e adesso stiamo lavorando a progetti che riguardano la formazione degli operatori culturali e associati dei luoghi della cultura, ma lavoriamo anche a un Distretto che si pone come interlocutore degli eventi formativi accreditati dalla Regione. Un altro progetto sul quale interverremo è l'innovazione digitale a completamento del Museo tattile diffuso tramite scansione 3D di alcuni reperti, realizzeremo dei virtual tour e altre scansioni che confluiranno su una web app che racconterà in maniera immersiva il nostro patrimonio materiale e immateriale».

