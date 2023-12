Il Distretto culturale conferma Agostino Cicalò alla presidenza 

L’associazione Distretto culturale del Nuorese ha rinnovato i vertici per il prossimo triennio. Presidente resta Agostino Cicalò, che guida la Camera di commercio, ente che ha realizzato progetti di rilievo come il Dcn passport, il nuovo portale we, l’intervento sulla fabbricazione digitale dei prodotti culturali curato insieme al fablab Make in Nuoro contribuendo alla crescita del Distretto.Il Consiglio direttivo è composto, oltre a Cicalò, dal presidente del Comitato tecnico e scientifico Antonello Menne (riconfermato nell’incarico), da Gianluca Secci, responsabile del parco museo S’Abba Frisca di Dorgali, già coordinatore del Tavolo dei musei, che diventa vice presidente, da Salvatore Picconi, assessore nuorese alle Tradizioni e cultura, e da Giovanni Bitti che guida Confindustria della Sardegna centrale.el Comitato tecnico e scientifico ci saranno Simone Carta, Efisio Carbone, Luca Cheri, Domenico Fumagalli, Marzia Gallus, Valeria Lai, Luigi Ledda, Letizia Marongiu, Marco Moledda, Milena Pisu. C’è poi il coordinatore delle attività del Distretto per conto della Camera di commercio assegnato per tre anni a Mario Paffi, a partire da settembre. Il Distretto presenterà presto i nuovi progetti, a iniziare dalla guida turistica, realizzata con il contributo di Camera di commercio e Fondazione di Sardegna. Contiene itinerari, informazioni sui paesi del distretto e su tutti i luoghi della cultura.

