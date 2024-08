Il dissalatore è già andato in tilt 

Mancava soltanto il blackout elettrico al dissalatore per completare il quadro di un’emergenza nerissima. In attesa che le squadre Enel ripristinino il servizio, l’impianto costato 120 mila euro per quattro mesi di noleggio funziona tramite l’alimentazione di un gruppo elettrogeno. A spese del Comune di Tertenia. Altra voce nella casella dei costi che gli enti locali stanno assorbendo per fronteggiare la siccità. Fenomeno diventato business. Per tenere testa all’emergenza i Comuni hanno speso oltre un milione di euro, con calcoli finanziari cervellotici e variazioni urgenti di bilancio. Spese necessarie a sostenere interi comparti, da quello agricolo a quello zootecnico, passando per le attività commerciali e turistiche che si reggono in piedi con la sola stagione delle vacanze.

Costi ingenti

A Tertenia il dissalatore entrato in funzione l’8 agosto s’è inceppato dopo tre giorni. Il contatore elettrico cui era stato collegato non ha retto alla potenza dell’impianto installato a Foxi Manna per dissalare l’acqua del mare di Sarrala. Il Comune è corso ai ripari noleggiando un gruppo elettrogeno in grado di far funzionare lo strumento, che evidentemente assorbe un elevato carico di energia. Le squadre dell’Enel sono allertate per mettere mano al quadro elettrico, già potenziato prima dell’installazione ma che ora richiede un ulteriore incremento di potenza. Tra dissalatore, acquisto di cisterne in cemento per andare incontro alle esigenze degli allevatori e altre operazioni contingenti, il Comune di Tertenia ha già speso 250 mila euro. «Soldi che confidiamo possano rientrare, ma che stiamo anticipando», precisa il sindaco, Giulio Murgia. «Stiamo andando avanti a forza di variazioni di bilancio, ma non possiamo fare altrimenti davanti all’emergenza». A contenere i costi ci hanno pensato le tre imprese locali specializzate nelle trivellazioni che hanno donato diversi pozzi alla comunità. Ad Arzana hanno stimato (per ora) una spesa di 280 mila euro (tra fondi di bilancio e finanziamento Egas): le risorse anti-siccità servono a combattere la battaglia per salvare seimila capi di bestiame che pascolano sul Gennargentu

Bari Sardo non è da meno. L’ente amministrato da Ivan Mameli ha messo sul piatto 240 mila euro. Soldi da impiegare per analizzare lo stato dei nove pozzi esistenti e progettare un piano emergenziale, sostituire le pompe e ripristinare le condotte in malora, realizzare nuovi serbatoi di accumulo, impianti di approvvigionamento controllati e nuove ricerche idriche. Loceri è un altro centro colpito dalla siccità. L’acqua potabile la fornisce Abbanoa (a proprie spese) con autobotti ma comunque il Comune ha necessità di risorse per fronteggiare il fenomeno: «Abbiamo richiesto 200 mila euro alla Protezione civile», conferma il sindaco, Gianfranco Lecca.