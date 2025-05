Il dispositivo anti-apnee può attendere 

Quasi sei mesi in attesa della consegna di un macchinario che potrebbe metterlo al sicuro dai danni cerebrali che rischia ogni notte: è la via crucis che sta percorrendo Stefano Atzeni, 56 anni, di Iglesias, affetto da Osas (Sindrome delle apnee ostruttive del sonno). L’uomo si è trovato suo malgrado a fare i conti con ostacoli burocratici, ritardi e inadempimenti dovuti direttamente e indirettamente alla situazione in cui da anni versa la sanità pubblica.

La scoperta

Circa un anno fa, a seguito di accertamenti clinici, Stefano Atzeni ha scoperto la causa dei frequenti e ripetuti malesseri che lo affliggevano ormai da qualche tempo. «Mi ero accorto che qualcosa non andava», racconta: «Mi capitava di perdere l’orientamento, di non ricordare episodi recenti e, perfino, di avere perduto conoscenza in alcune occasioni». Il responso degli esami medici più approfonditi è stato chiaro e ha stravolto la sua vita. «A causa di questa malattia – prosegue Atzeni – ho dovuto lasciare il mio lavoro di autotrasportatore. Anche le più comuni abitudini quotidiane sono cambiate e questo ha indebolito le certezze che credevo acquisite, andando a incidere negativamente sulla mia serenità psicologica». È nelle ore di riposo notturno che la malattia diventa più infida e pericolosa: «Durante il sonno mi capita più volte di andare in apnea rischiando danni cerebrali importanti se non addirittura la vita stessa».

Ritardo e rinvii

Per la forma critica in cui si è manifestata la patologia, dal reparto di Pneumologia dell’ospedale “Santa Barbara” di Iglesias è stato assegnato a Stefano un macchinario denominato Cpap (acronimo di Continuous positive airway pressure, in italiano “pressione positiva continua delle vie aeree”): gli garantirebbe una respirazione regolare assicurandogli tranquillità e sicurezza. Il problema è che dopo mesi questa apparecchiatura medica ancora non gli è stata consegnata.

«In questi mesi ho contatto la Asl per capire i motivi del ritardo», prosegue Atzeni: «Le spiegazioni sono state sempre vaghe: dalla presunta precedenza a casistiche ritenute più gravi, passando a un aumento del prezzo del macchinario, fino all’irreperibilità del responsabile degli acquisti». Nelle scorse settimane, stanco di risposte ufficiose e poco chiare, Stefano Atzeni ha inviato una pec all’azienda sanitaria chiedendo ufficialmente le motivazioni per le quali non gli è stato ancora consegnato il macchinario.

Contattata per ulteriori informazioni, la Asl Sulcis fa sapere che «il dispositivo richiesto è fornito nell’ambito di una gara regionale scaduta e la nuova procedura non ha prodotto risultati. L’azienda sta autonomamente provvedendo a un nuovo acquisto ed entro poche settimane sarà in grado di fornire il macchinario al paziente».

