Il discount porta un nuovo grande parco 

Presto i monserratini avranno il loro Eurospin. E attorno, un parco attrezzato e campi sportivi. Sorgerà a pochi passi dal Parco Magico, in via dell’Argine, dove ora c’è un terreno incolto e prima giocava la cooperativa calcistica omonima. Salvo imprevisti, i lavori partiranno fra circa due mesi e saranno realizzati dall’impresa Pellegrini. Il Comune non sborserà un euro del milione necessario per l’intervento.

Il progetto

È di pochi giorni fa la delibera che annuncia il progetto definitivo ed esecutivo risultato dell’accordo pubblico-privato. Dunque è deciso e l’accordo firmato, il prossimo passo sarà l’avvio del cantiere, che dovrebbe durare non più di 8 mesi.

«Tutto questo è il frutto di interlocuzioni durate quasi tre anni», spiega il sindaco Tomaso Locci, anche assessora all’Urbanistica. «All’inizio l’impresa ci aveva presentato un progetto che prevedeva solo il discount, ma ci siamo intestarditi affinché cambiasse e includesse anche servizi per la comunità. Sarà una zona bellissima con quattro campi da padel, uno da calcetto, un parco con giochi per bambini, un gazebo per la ristorazione, spogliatoi e attrezzature ginniche. Diventerà un nuovo polo di grande attrazione per la nostra comunità e anche per chi non abita a Monserrato».

I parcheggi

Inoltre, verranno realizzati un centinaio di parcheggi, accessibili anche di notte, quindi non solo ai clienti del discount, riqualificate la strada limitrofa e le piste ciclabili. L’impianto sportivo sarà videosorvegliato e protetto da una recinzione. «In periodo di pandemia, quando non ci si poteva spostare dal proprio Comune, tanti cittadini mi fecero presente la necessità di avere anche a Monserrato un supermercato in cui i prezzi fossero più calmierati», dice Locci. «Una grande fetta di acquirenti dell’Eurospin di Selargius è composta da monserratini, che finalmente non drovranno spostarsi in altre città per comprare in un supermercato come questo. Gli imprenditori della ditta sono molto entusiasti e non vedono l’ora di iniziare l’opera, che speriamo venga conclusa entro i tempi stabiliti. Darà posti di lavoro ai monserratini, quindi c'è anche una ricaduta occupazionale notevole».

I commercianti

Come per ogni nuovo discount che viene realizzato, anche in questo caso ci sono state delle perplessità da parte di alcuni commercianti, preoccupati di vedere un ulteriore calo degli affari. Il Comune li ha però rassicurati: «Abbiamo chiesto che diversi prodotti alimentari siano a km zero, e ciò è previsto dal contratto firmato con l’azienda», precisa Locci. «Stiamo coinvolgendo le attività limitrofe per non danneggiarle. Sono comunque due realtà diverse che non si ostacoleranno».

Dei due milioni di euro che la ditta spenderà, uno servirà per la parte pubblica (campi sportivi e parco) e l’altro per il discount con i parcheggi riqualificazione della strada e delle ciclabili. «Si colma un vuoto creatosi con la chiusura del mercato civico», aggiunge Ignazio Tidu, presidente della Commissione Urbanistica.

