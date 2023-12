«Il disastro non partì da Cumbidanovu» 

Migliaia di euro spesi per le consulenze dei tecnici dell’accusa, per scoprire a dieci anni di distanza che al perito della difesa, il professore Giovanni Menduni, è bastato andare sui luoghi sconvolti dal ciclone Cleopatra e fotografare che l’avandiga di Cumbidanovu è ancora al suo posto. Intatta. non ha mai ceduto. Uno dei silos del cantiere è là, come la gru, accartocciata ma mai trascinata a valle e quindi non ha mai potuto abbattere ponti e guadi. O che il livello dell’acqua raggiunto quella sera dalla diga di Preda e Othoni, 112,83 metri, non imponeva a nessuno la chiusura della provinciale 42 sul ponte di Oloè.

Il processo

I chiarimenti sono quelli offerti ieri in Aula dal professore del Politecnico di Milano, chiamato dagli ingegneri del Consorzio di bonifica Sebastiano Bussalai, Antonio Madau e Ignazio Lampis, difesi da Basilo Brodu e Sebastiano Chironi. Chiarimenti nel processo per l’alluvione Cleopatra del 2013, che provocò morte e distruzione in Sardegna. A processo 58 imputati tra dirigenti e rappresentanti locali.

La perizia

Menduni ha ricordato che Cleopatra è stata «una tempesta estrema» e la gestione della diga di Pedra e Othoni dal 2006 è passata dal Consorzio all’Enas. Dal 1974 esistevano prescrizioni del genio Civile per la chiusura della strada sp 42 in caso di alluvioni. Ma una circolare ministeriale del 1987 introduceva un riordino delle norme di sicurezza per i gestori delle dighe con la redazione del Fcem. «Nel documento non c’è più nessun prescrizione sulla strada». Per il perito quindi «non solo il Consorzio non era il gestore, ma il riordino delle obbligazioni con il Fcem spazzava via tutte le precedenti prescrizioni». In più il livello di attivazione per la chiusura della strada non è mai stato raggiunto. Stesse certezze per Cumbidanovu. «L’avandiga non ha mai ceduto, la gru del cantiere è rimasta, abbattuta e accartocciata, al suo posto. Il fatto che non è stata trascinata dalla corrente contro le strutture pontili - dice - è ulteriore, sciatta, affermazione non veritiera». Uno dei tanti errori smentiti drasticamente da Menduni, che sottolinea come le perizia d’accusa «hanno posto innanzi al magistrato inquirente una immagine distorta e fuorviante di quanto realmente accaduto». A creare i danni, l’enormità di materiale anche vegetale strappato dalla corrente.

RIPRODUZIONE RISERVATA