Il disastro italiano nella coppa principale 

L’appunto che da anni un allenatore vincente come Fabio Capello rivolge alla Serie A, ovvero di essere un campionato «non allenante» perché lento e prevedibile, che si gioca a ritmi inferiori rispetto a quelli dei principali tornei europei, ha avuto un evidente riscontro nella disfatta subita nei playoff di Champions dai club italiani. Fuori la Juventus, ridicolizzata da una squadra di medio livello come il Psv Eindhoven; fuori l’Atalanta contro un Brugge alla sua portata; fuori il Milan contro un Feyeenord inferiore. Resta solo l’Inter a difendere il Tricolore nella coppa più importante, e oggi scoprirà la rivale degli ottavi nel corso dei sorteggi in programma a Nyon. Ma così l’Italia può scordarsi di conquistare anche quest’anno, come la stagione passata, la quinta squadra nella competizione principale: Spagna e Inghilterra sono lontane.

Claudio Fenucci, ad del Bologna (eliminato già nel girone), aggiunge tra le cause de disastro la perdita di competitività dovuta alla decadenza del decreto “Crescita”, che detassava gli ingaggi dei calciatori presi all’estero oggi «irraggiungibili», sostiene il dirigente. L’ultima volta che l’Italia ha portato un solo club tra le prime sedici risale al 2014-15, quando la Juventus raggiunse, e perse, la finale con il Barcellona.

I ko di questi due giorni di spareggi sono pesanti anche emotivamente, come dimostrano gli attriti Gasperini-Lookman e Coinceçao-Pulisic. Eppure Atalanta e Milan erano riuscite a risultare teste di serie, con il vantaggio (effimero) di giocare il ritorno in casa. Mentre la Juventus, arrivata 20esima nel gruppo su 36 partecipanti, non ha goduto nemmeno di questa opportunità. Ma se già la prima fase non aveva messo in mostra squadre italiane particolarmente brillanti, i playoff ne hanno certificato il tracollo al cospetto di avversari non irresistibili come olandesi e belgi. Così, a meno di un anno dalla festa per la vittoria dei bergamaschi in Europa League contro il Bayer Leverkusen, e a due anni dalla finale di Champions persa dall’Inter contro il Manchester City, il calcio nazionale si scopre incupito. E alle perdite economiche di quest’anno (solo l’approdo agli ottavi vale 11 milioni di euro) si sommeranno i mancati guadagni nel prossimo. La speranza di riprendere la seconda piazza del ranking Uefa, che regala un posto in più, è riposta nell’Inter e nelle italiane in Europa League (Roma e Lazio). I nerazzurri giocheranno il ritorno a San Siro contro il Feyenoord o il Psv, dipenderà dal sorteggio di oggi. La strada è lunga.

