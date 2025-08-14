Il disagio non va in ferie: più posti nei dormitori per un’estate solidale  

I disagi e i problemi dei più fragili non vanno in ferie, anzi, in un periodo che dovrebbe essere di relax e spensieratezza, aumentano in maniera esponenziale. Con il caldo, poi, i bisogni e la solitudine si fanno ancora più dure da superare. Spesso le due condizioni, perché al peggio non c’è limite, si concentrano sulla stessa persona, magari anziana. A offrire un minimo di sollievo, la macchina della solidarietà che gira a pieno regime grazie al Comune, alla Caritas, alla Croce Rossa e a centinaia di volontari in campo giorno e notte, tutti i giorni dell’anno.

Il piano

L’assessora alla Salute e al benessere dei cittadini Anna Puddu ha un pallino fisso: estendere gli aiuti della macchina della solidarietà tutto l’anno. «Siamo riusciti a potenziare gli obiettivi del 2024». Come? «Con una maggiore disponibilità di spazi nelle strutture di accoglienza, uno sportello d'ascolto telefonico per persone vulnerabili e anziani, il potenziamento degli interventi e dell'assistenza domiciliare per i cittadini in condizione di disabilità, più postazioni in spiaggia per soggetti con disabilità gravi». Le iniziative dell’estate solidale hanno un obiettivo: «Una città a misura di tutti».

Nei dormitori

Con le temperature torride è fondamentale, quasi vitale, evitare che le persone stiano all’aperto durante le ore più calde. «Abbiamo incrementato i posti e l’accoglienza. Nei dormitori ospitiamo 145 persone senza fissa dimora: 131 uomini, 14 donne. Inoltre – aggiunge l’assessora – abbiamo prolungato l’orario di apertura dalle 14, anziché alle 18, alle 9».

Intervento sociale

«Nessuno rimarrà indietro», precisa Anna Puddu. In caso di gravi criticità, sino al 30 settembre, in la Croce Rossa gestirà uno sportello d’ascolto a disposizione tutti i giorni, festivi compresi, dalle 8.30 alle 11 e dalle 16.30 alle 19.

«Gli operatori, che risponderanno al numero 070/933671, a disposizione di chiunque, garantiranno l’immediata segnalazione di situazioni di difficoltà al servizio di Pronto intervento sociale e alle unità territoriali di servizio professionale. Dall'ascolto potranno scaturire richieste di aiuto specifico che saranno valutate dal Servizio sociale professionale per gli interventi conseguenti, dedicati in particolare a persone vulnerabili, sole e prive di una rete familiare di supporto».

Al mare

Con queste temperature un tuffo al Poetto è un toccasana. Per tutti, anche per anziani e persone con disabilità «con l'apertura di una seconda postazione per la balneazione di soggetti con disabilità gravi e gravissime allo stabilimento dell'Aeronautica oltre quella già operativa nello stabilimento dell'Esercito». Le postazioni sono attive il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 (stabilimento Esercito) e il martedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 e il giovedì dalle 9 alle 12 (stabilimento Aeronautica). Un servizio che da anni garantisce per i suoi iscritti anche l’Anmic Cagliari con postazioni attrezzate al “Golfo 7”, nella zona dell’ospedale Marino. «Inoltre – precisa l’assessora – due volte alla settimana, nelle postazioni 1 e 7 della cooperativa Golfo degli Angeli, un assistente socio sanitario e un assistente bagnante saranno a disposizione di persone con disabilità non gravi, mentre al Golfo 4 un accordo con la coop consente di ottenere tariffe scontate oltre che il trasporto al mare».

Per prenotare il servizio comunale si deve chiamare il giorno prima della richiesta, il numero 335/6352773, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.

