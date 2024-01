Il disagio dei giovani in trenta fotografie 

Luoghi evocati, edifici abbandonati in cui regnano polvere e macerie. Sono il teatro degli scatti del fotografo documentarista Alessio Cabras che saranno in mostra dal 25 gennaio al 4 febbraio nella Galleria Siotto (via dei Genovesi 114).

“Non sapevo nulla della vita” è il titolo dell’esposizione – curata da Alice Deledda e realizzata in collaborazione con il Csc Carbonia della Società Umanitaria e Fabbrica del Cinema – che propone 30 scatti dell’artista di San Sperate, frutto dei lavori portati avanti negli ultimi quattro anni. Si tratta in particolare delle immagini realizzate per i progetti "Dovevo Nascere Pesce”, vincitore del premio assegnato da Leica Accademie nel 2022, “Volevo colori forti”, organizzato e promosso nel maggio 2023 dal Csc Carbonia della Società Umanitaria e Fabbrica del Cinema in occasione della quinta edizione del festival “How to film the world” e“Emergo” tratto da “Covisioni”, un progetto collettivo sulle relazioni umane durante la chiusura forzata del 2020 dovuta al covid 19, e sinora inedito in Sardegna.

Protagonisti sono i giovani delle aree di Cagliari e del Sulcis. Ragazze e ragazzi che nel mondo di oggi, dove a decidere il futuro sono le generazioni venute prima di loro, la disoccupazione è alle stelle, le guerre avanzano, la crisi climatica pare inarrestabile e tanti lavori sono sottopagati, sembrano non trovare la loro dimensione. Le persone che hanno deciso di partecipare alla ricerca di Alessio Cabras hanno mostrato il loro ambiente e le loro passioni fidandosi di uno sconosciuto che ha creduto in loro come pochi altri. E allora se qualcuno si interessa di loro forse non tutto è perduto. La mostra è visitabile dal giovedì alla domenica dalle 18 alle 20.

RIPRODUZIONE RISERVATA