«Il diritto alla bellezza aiuta a sentirsi bene con se stessi» 

Una natica che guarda da un lato e l’altra in direzione ostinata e contraria. E un bel po’ di soldi spesi per trasformare un posteriore così così in un pezzo “strabico” da museo dell’orrore. «Sì, in passato la chirurgia estetica qualche brutto, però rarissimo, scherzo lo faceva, ma era appunto chirurgia: bastava che si rovesciasse la protesi, magari mesi dopo l’intervento in sala operatoria, e una delle natiche smetteva di puntare verso la mecca della bellezza rifatta». Mentre l’altra era più coerente nel tempo. «Ma è cambiato tutto», sorride la dottoressa Silvia Caboni, 47 anni, cagliaritana, medico estetico che il bisturi in mano non lo prende mai: «Dalla chirurgia estetica, pur insostituibile in casi ben specifici tra cui malformazioni o traumi da incidenti, siamo passati alla medicina estetica. Tutta un’altra storia».

Con tanti saluti al femminismo, che con certe vanità non è mai andato d’accordo.

«E perché mai? La vedo in un altro modo. Una persona, una donna, che vuole sentirsi più a suo agio con se stessa non dev’essere identificata come una che vuole essere la più bella: desidera piuttosto vedersi come si sente. E se si sente bene, qualche piccolo aggiustamento che non la snatura che problema è? Voler essere protagoniste e anche apparire in forma e ben tenute, cosa mai ha in contrasto con il femminismo?».

La medicina estetica è unisex, ma lei dice «donna». Il motivo è semplice...

«... Semplicissimo: il 90 per cento delle mie pazienti sono donne, ma ai signori maschietti sconsiglio l’ironia: sono in costante aumento, perché anche loro stanno finalmente prendendo coscienza del fatto che le piccole riparazioni, e non le demolizioni seguite da ristrutturazioni che appartengono più all’edilizia, aiutano a piacere senza snaturarsi. Questi ritocchini li faccio con i filler di acido ialuronico, la molecola più biocompatibile che esiste sul mercato, con i quali si riempiono gli spazi vuoti: sono a base di acido ialuronico, che col tempo si riassorbe e quindi è per definizione reversibile. Infatti, se l’effetto piace, si rinnova periodicamente. Lo stesso si fa per i glutei e anche per il viso, particolarmente per gli zigomi e le labbra. Tutt’altra cosa rispetto al silicone, che è permanente e, se non lo si vuole più, dev’essere rimosso chirurgicamente. Non siamo i medici dell’artefatto: siamo i dottori del ripristino. Non dobbiamo essere tutti uguali, bensì apprezzarci di più e i piccoli interventi, sempre non chirurgici, questo fanno».

A prezzi non da saldi.

«Smentisco questo luogo comune, che è figlio del passato: prima sì, costava molto, ora assai di meno pur non essendo economico. Ma questo dipende da dove si va a chiedere».

Che cosa domina l’hit parade della medicina estetica per donne?

«Le labbra e i filler, cioè iniezioni che aiutano a riempire tessuti magari rugosi, sono gli interventi più richiesti dalle donne soprattutto alle labbra, assieme al botox. Le pazienti sui 40 anni non vogliono le labbra come canotti, ma solo una maggiore idratazione. Comunque, nove donne su dieci vengono per il viso, e solo una per migliorare il corpo».

E gli uomini, che cosa cercano nei vostri ambulatori?

«Come le donne, anche loro vogliono essere più desiderabili: botulino per le rughe d’espressione, qualche filler per enfatizzare i tratti maschili come lo zigomo più tendente al laterale e più deciso. L’uomo vuole puoi enfatizzare la linea mandibolare e il mento, per renderlo più deciso e squadrato. E anche questo si fa con l’acido ialuronico, quindi è tutto reversibile. Inoltre, ci sono uomini che hanno problemi di couperose, macchie sul viso ed esiti assai visibili dell’acne: ho pazienti uomini e donne con la pelle deturpata dalle cicatrici lasciate dall’acne, e anche loro hanno il diritto di sentirsi a proprio agio con se stessi. Non è sempre e tutto vanità».

Una ragazzina bussa alla porta del medico estetico. Che cosa accade?

«Premesso che sono pochissime, succede che, se è minorenne, a bussare alla porta viene con sua madre o suo padre, altrimenti nessun medico o chirurgo estetico la toccherebbe. E poi la ascoltiamo: se il problema è di acne, o comunque cutaneo o di labbra, la si può aiutare tenendo sempre conto che l’acido ialuronico si riassorbe».

Esistono i casi disperati?

«No, mai: si può sempre fare qualcosa. Per l’armonia, madre natura bacia qualcuno e qualcun altro no, ma c’è uno spazio di manovra per tutti».

Lei nasce allergologa e immunologa, poi viene folgorata sulla via di Damasco.

«Sulla via di Roma, dove ho frequentato un master universitario biennale di medicina estetica. Che cosa c’entrano tra loro? Non sembra, ma le diverse specializzazioni s’incrociano molto più di quanto si pensi».

