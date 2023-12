Il dirigente scrisse: difficile organizzare lo show in piazza  

Che l’iter per l’organizzazione del Capodanno fosse travagliato lo si è capito subito: due avvisi pubblici del Comune, il primo ad agosto, il secondo a settembre, andati deserti. Quindi il trasferimento delle deleghe dalle Attività Produttive alla Cultura. Infine una lettera, datata metà novembre, firmata dal dirigente Attività produttive (che fino a tre settimane fa curava l’organizzazione per i festeggiamenti di fine anno) che accende la spia sulla reale possibilità di organizzare il concerto. Si parla di “gravi problematiche” legate alle tempistiche e si lancia l’allarme attorno al fatto che non ci fossero, quindi, i tempi necessari per la realizzazione dell’evento. Il riferimento è a quei necessari adempimenti burocratici, sostanzialmente di natura amministrativa e contabile, che, a giudizio degli uffici delle Attività produttive, soltanto nella migliore delle ipotesi, cioè in un procedimento senza intoppi, si sarebbe riusciti a portare a conclusione entro i termini previsti. E questo spiega perché “anche nella più ottimistica delle previsioni non vi sono i tempi perché l’evento si svolga”. ( ma. mad. )

