Il dirigente perdona gli alunni 

L’abbandono selvaggio dei rifiuti nel cortile della scuola aveva suscitato l’ira dei vertici scolastici, tanto da vietare la ricreazione fuori dalle aule. La punizione, disposta da Nanni Usai, dirigente dello Ianas di Tortolì, è rimasta in vigore un mese. Da qualche giorno, i ragazzi dell’Istituto di viale Santa Chiara sono tornati alle vecchie abitudini, con la ricreazione in cortile. Pena scontata. Ma gli alunni restano comunque sotto sorveglianza, perché eventuali nuovi comportamenti, contestati nella circolare del 10 febbraio scorso, porterebbe a una nuova sospensione della ricreazione. Prima della drastica decisione adottata dal dirigente scolastico, i ragazzi erano stati ammoniti a più riprese, ma i continui avvertimenti orali non avevano sortito gli effetti auspicati. L’area esterna si presentava sempre piena di rifiuti di ogni genere. Per questo motivo e per le urla reiterate negli anditi, il dirigente aveva limitato la ricreazione alle rispettive aule. (ro. se.)

