Il direttivo di San Gemiliano lascia il timone della festa 

Al Comitato San Gemiliano di Sestu è tempo di bilanci. La stagione di questo direttivo giunge al termine.

Oggi alle 19.30 nella chiesa di San Giorgio Martire ci sarà l’incontro con i fedeli per l’annuale resoconto che dovrebbe essere anche l’ultimo con la direzione del comitato attuale. Per ringraziare, salutare, magari anche per parlare del futuro. «Dire che siamo soddisfatti è poco», commenta il presidente del Comitato Paolo Pinna. «Abbiamo lavorato bene, i risultati ci sono, grazie anche al Comune e al parroco don Sergio Manunza. Ma», precisa convinto, «è giusto che ci sia un ricambio». È emozionato Pinna, dopo anni intensissimi, impegnativi, ma col sostegno di tutti i cittadini. «Restare ancora noi? Improbabile e d’altronde certamente chiunque verrà farà un ottimo lavoro». Tanti i successi del Comitato, uno su tutti il concerto dei Nomadi nel piazzale Campioni d’Italia ‘69/’70 in occasione dell’ultima festa di San Gemiliano: c’erano migliaia di persone. I componenti del comitato si sono impegnati anche nel lavoro manuale, riparando la fontanella e il ruscello davanti alla chiesa: «Ci tenevamo molto, non solo un fatto estetico ma proprio per amore per questo luogo», afferma Pinna convinto. “Ma il più grande successo è aver fatto riempire di nuovo i porticati di san Gemiliano, le lollas. Da solo sette a tutti occupati. Anzi, tutta san Gemiliano si è riempita, come quand’ero bambino e quasi non si camminava da quanto era affollata». Un consiglio a chi verrà dopo di voi? «Continuate così, con lo stesso entusiasmo».

