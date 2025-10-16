VaiOnline
Sestu.
17 ottobre 2025 alle 00:29

Il direttivo di San Gemiliano lascia il timone della festa 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Al Comitato San Gemiliano di Sestu è tempo di bilanci. La stagione di questo direttivo giunge al termine.

Oggi alle 19.30 nella chiesa di San Giorgio Martire ci sarà l’incontro con i fedeli per l’annuale resoconto che dovrebbe essere anche l’ultimo con la direzione del comitato attuale. Per ringraziare, salutare, magari anche per parlare del futuro. «Dire che siamo soddisfatti è poco», commenta il presidente del Comitato Paolo Pinna. «Abbiamo lavorato bene, i risultati ci sono, grazie anche al Comune e al parroco don Sergio Manunza. Ma», precisa convinto, «è giusto che ci sia un ricambio». È emozionato Pinna, dopo anni intensissimi, impegnativi, ma col sostegno di tutti i cittadini. «Restare ancora noi? Improbabile e d’altronde certamente chiunque verrà farà un ottimo lavoro». Tanti i successi del Comitato, uno su tutti il concerto dei Nomadi nel piazzale Campioni d’Italia ‘69/’70 in occasione dell’ultima festa di San Gemiliano: c’erano migliaia di persone. I componenti del comitato si sono impegnati anche nel lavoro manuale, riparando la fontanella e il ruscello davanti alla chiesa: «Ci tenevamo molto, non solo un fatto estetico ma proprio per amore per questo luogo», afferma Pinna convinto. “Ma il più grande successo è aver fatto riempire di nuovo i porticati di san Gemiliano, le lollas. Da solo sette a tutti occupati. Anzi, tutta san Gemiliano si è riempita, come quand’ero bambino e quasi non si camminava da quanto era affollata». Un consiglio a chi verrà dopo di voi? «Continuate così, con lo stesso entusiasmo».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

«Mi sono liberata  di un macigno, ora la Finanziaria»

Todde dopo la sentenza della Consulta:  «Pietra tombale sul caso decadenza» 
Roberto Murgia
Regione

«Riscrivere lo Statuto? Prima concretizziamo il principio d’insularità»

Riforme, la voce degli ex presidenti nella commissione per la Statutaria 
Sanità

Presidio in tenda per gli Oss precari:  «Stabilizzateci»

Accampati sotto il Consiglio regionale promettono una mobilitazione a oltranza 
Sara Marci
Maltempo

Bomba d’acqua  sul Cagliaritano, caos nelle strade

Un breve nubifragio nel pomeriggio è bastato a mandare in tilt il capoluogo 
Pensioni

«La mia riforma resiste ancora e ora non mi odiano»

E sulla Sardegna lancia l’allarme: «Pochi giovani al lavoro, siete a rischio» 
Emanuele Floris
Emigrati

Circoli dei sardi, si riparte da Alghero dopo le polemiche

Nel 1972 il primo incontro nell’Isola «Nessun delegato sarà escluso dal voto» 
Caterina Fiori
Il caso

Palestra inagibile, il prof si dimette: «Così tutelo i ragazzi»

La delusione di Stefano Mura: «Non potrò più insegnare alle Medie»  
Francesco Pintore
Manovra

Intesa sul prelievo alle banche

Vertice dopo lo scontro Lega-FI, il testo oggi in Consiglio dei ministri 