Lanusei.
14 novembre 2025 alle 00:27

Il diploma in inglese per gli studenti delle Medie 

A scuola di inglese. Una ventina di studenti ed ex studenti dell’Istituto Comprensivo di Ilbono, Arzana ed Elini, insieme a quelli dell’Istituto Comprensivo di Lanusei, hanno ricevuto il certificato Cambridge Assessment English.

La cerimonia di consegna si è svolta nella mattinata di martedì presso la biblioteca comunale Giovanni Usai di Ilbono ed è stata organizzata per celebrare i brillanti risultati conseguiti dagli studenti agli esami di Cambridge assessment English, certificazione riconosciuta a livello internazionale da istituzioni, università, enti pubblici e aziende in tutto il mondo. Gli studenti dei due istituti hanno superato con successo le prove, dimostrando impegno, costanza e passione per lo studio delle lingue. Presenti all’importante cerimonia e al grande traguardo per i ragazzi, i docenti, la dirigente dell’IC di Ilbono Annalisa Montisci e il vice dell’istituto di Lanusei Alessandro Virdis, le famiglie dei ragazzi e il sindaco di Ilbono Giampietro Murru. «Una giornata di grande orgoglio condiviso. Un traguardo di cui l’Istituto è particolarmente orgoglioso», secondo l’istituto ilbonese.

