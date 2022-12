Il diploma e subito un lavoro 

I dati parlano chiaro, il Volta di Guspini ha una percentuale di diplomati che trovano lavoro sopra la media provinciale, regionale e nazionale. I numeri arrivano da un’elaborazione ministeriale e considerano i diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra settembre e ottobre dell’anno successivo al diploma. La scuola professionale ha quattro indirizzi: “Enogastronomia e turismo” ad Arbus, “Sanità e l’assistenza sociale” a Guspini e “Agricoltura e sviluppo rurale” a Villacidro. Ma l’indirizzo che che sta ricevendo molte richieste è il “Mat” (Manutenzione e assistenza tecnica), a Guspini. Richieste che non possono essere soddisfatte: i diplomati sono pochi e non coprono le esigenze del territorio.

L’analisi

Il 35,9 per cento dei diplomati nel 2018 ha lavorato. Il confronto è netto: 18,6 è il dato provinciale, 20 per cento in Sardegna e 23,4 per cento è il dato nazionale. La percentuale scende bruscamente a causa del Covid nel 2020, ma viene mantenuto lo stesso trend. Nel 2021 per il Volta è del 31,5 per cento. In provincia 18,6, regionale 21,1, nazionale 22,7. Nonostante i numeri, che “promettono” un lavoro a chi intraprende questi studi, la lista dei diplomati da esibire alle richieste delle aziende è terminata. «Di recente una ditta ha chiesto cinque elettricisti da poter inserire in organico, ma non ho più nessuno da proporre», dice la dirigente scolastica Mariella Vacca.

Il territorio

«Questo indirizzo è un unicum in zona: i più vicini a Cagliari e a Ghilarza», specifica il docente Salvatore Fonnesu. Le aziende tecnologiche chiedano installatori e manutentori: «Dobbiamo far sì che il territorio abbia a disposizione più professionisti del settore», chiosa Marcello Fanari, assessore all’Innovazione tecnologica. «Stiamo vivendo - prosegue - un periodo di sviluppo tecnologico molto alto e i posti di lavoro non mancano; i ragazzi dovrebbero capire che queste scuole possono essere una ottima scelta». La scuola ci crede, artefice dei suoi risultati e armata dei suoi laboratori all’avanguardia, ha attivato il progetto “Energia per la scuole”, con le aziende che orbitano nell’indotto Enel. Un corso di 120 ore per i ragazzi dell’unica quinta Mat: i migliori 10 saranno subito assunti. «È l’unica quinta scelta in tutta la provincia. La motivazione? Perché i nostri ragazzi hanno ancora una buona manualità, ed è un vero peccato non averne delle altre», chiude il docente Raimondo Melis.