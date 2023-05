Il “dinosauro” burocrazia incubo delle aziende sarde: «È un freno allo sviluppo» 

L'esempio peggiore, secondo Confartigianato, lo danno le opere pubbliche nell'Isola: «Il 53,3% dei giorni necessari per realizzarne una è occupato dai “tempi di attraversamento”, dati dall'intervallo temporale che intercorre tra la fine di una fase e l'inizio della fase successiva, riconducibili prevalentemente ad attività amministrative necessarie per la prosecuzione del percorso attuativo di un'opera». Insomma, oltre la metà del tempo le imprese lo trascorrono “in attesa” del completamento dei passaggi burocratici.

Quello della burocrazia in Sardegna «è un peso ingombrante, opprimente, quasi schiacciante che, attraverso leggi, leggine, scartoffie, regolamenti, cavilli, decreti, interpretazioni, formulari e riforme, interferisce, rallenta o blocca la maggior parte dei bandi, concorsi, provvedimenti e atti a sfavore di aziende, imprenditori, dipendenti, produzioni e sviluppo economico», spiega l’associazione artigiana, «considerato anche come carte e certificazioni siano, il più delle volte, già nelle disponibilità delle Amministrazioni».

Ore, giorni, settimane, persino mesi ad attendere l’arrivo del lento treno della burocrazia. Le imprese tricolori da decenni vanno avanti con il freno a mano tirato a causa di calendari amministrativi infiniti che prolungano le perdite di tempo e denaro. E se il fenomeno in Italia ha assunto da anni le dimensioni di un’emergenza, peggio va in Sardegna, tra i primi posti nella classifica nazionale per il peso delle scartoffie nella quotidianità delle aziende. Questo è ciò che emerge dai numeri diffusi dalla Confartigianato che ha denunciato le difficoltà del tessuto produttivo isolano e la necessità improrogabile di snellire gli iter amministrativi.

Zavorra

Stallo

«Le fasi sono quelle di progettazione - preliminare, definitiva ed esecutiva - affidamento. Di conseguenza solo 44,7% del tempo è impiegato nella fase di effettivo realizzo dei lavori».

La mappa

Nella classifica tra regioni, l'Isola è al sesto posto per “tempi attraversamento”: al primo posto la Sicilia con il 60,8% dei giorni, seguita da Puglia (60,2%) e Abruzzo (58,5%). Tra le regioni più virtuose l'Emilia Romagna (solo 35,6%), il Trentino (38,2%) e la Valle d'Aosta (41,4%), contro una media nazionale del 54,3%.

Il report, realizzato dall'Ufficio Studi di Confartigianato sul “Peso della burocrazia nell'Isola”, attraverso i dati della Commissione Europea e dell'Agenzia per la Coesione Territoriale ha analizzato il peso dei processi gestionali della Pubblica Amministrazione su imprese e cittadini. «Il “burosauro”, nonostante le buone intenzioni di ogni Governo, nazionale o regionale appena insediato, da sempre ha trovato in Italia l’habitat ideale per sopravvivere e rigenerarsi», ha commentato Maria Amelia Lai, presidente di Confartigianato Imprese Sardegna. «Ogni intervento volto alla semplificazione della burocrazia è quindi un passo avanti per la crescita e lo sviluppo dell'Isola».

