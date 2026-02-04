«Il dimensionamento va corretto» 

«Esprimo la preoccupazione del gruppo Riformisti-Pd, e del partito cittadino sulla soppressione di nove autonomie scolastiche nella provincia di Nuoro». Così Giovanni Mossa, capogruppo Pd in Comune e segretario cittadino, interviene sul dimensionamento scolastico. «È un duro colpo per un territorio già fragile, depresso, e segnato dalla crisi demografica. Gli effetti saranno devastanti». Per Mossa, la riduzione delle autonomie comporterà un calo della qualità dell’offerta formativa e metterà le famiglie davanti a scelte difficili: «I genitori dovranno scegliere tra il diritto dei figli a un’istruzione di qualità e la possibilità di restare nella propria comunità». Non solo un problema educativo. «Avrà un pesante impatto economico, sociale e culturale: le scuole rappresentano il cuore della comunità. Riteniamo necessario che le istituzioni e le autorità - locali, regionali e nazionali - intervengano con urgenza per mitigare gli effetti di questa decisione e individuare alternative che garantiscano il diritto allo studio, la qualità dell’istruzione e la coesione sociale nel territorio».

