Il dimensionamento colpisce tre scuole 

La buona notizia è che non chiuderà nessuna delle tre scuole “colpite” dal dimensionamento scolastico. L’istituto comprensivo via Stoccolma, la scuola secondaria di primo grado Ugo Foscolo e la direzione didattica XVII circolo continueranno ad aprire le aule e accogliere bambini e ragazzi. Quello che cambierà è la sede della segreteria che per via dell’accorpamento cambierà. Il male minore, quindi. «La città perde un’autonomia e assume la responsabilità di una scelta difficile imposta da leggi nazionali e nel rispetto delle linee guida della Regione», dice Massimo Zedda. «Auspichiamo che si arrivi quanto prima a una legge regionale sull’istruzione che prenda in considerazione le peculiarità della nostra Isola», aggiunge. In pratica, Foscolo e Via Stoccolma avranno la sede amministrativa in viale Marconi (dove c’è oggi la Foscolo), mentre la direzione XVII circolo entrerà nel comprensivo Via Castiglione. Spariscono invece le infanzie di via Salvator Rosa e di via Fermi, (decisione presa lo scorso anno). «I criteri regionali imponevano di razionalizzare il primo ciclo di studi e intervenire sulle direzioni didattiche e sulle scuole secondarie di primo grado, e sugli istituti comprensivi di poco superiori alle 500 unità», dice l’assessora all’Istruzione Giulia Andreozzi. «Non si possono però riorganizzare le reti scolastiche pensando solo di far quadrare i numeri». ( ma. mad. )

