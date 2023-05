Il diluvio cancella Cala Luna e Cala Sisine 

Scene spettacolari, disagi, e in qualche caso danni ancora da quantificare.

Lungo la costa di Baunei sono temporaneamente scomparse le spiagge di Cala Sisine e Cala Luna, in seguito alle piene che in simili situazioni si verificano lungo le “codule” che sfociano nelle due famose cale. Come sempre accade in occasione di precipitazioni abbondanti, i due canaloni che raccolgono le acque piovane dall’entroterra montuoso hanno aperto la foce nelle due spiagge, e come ogni volta si sono registrati disagi e danni nei due punti di ristoro – “Su Coile” a Cala Sisine e “Su Neulagi” a Cala Luna - già operativi nelle due località metà ogni anno di migliaia di turisti.

Nella giornata di oggi sarà più chiara l’entità dei danni causati dal maltempo alle due strutture, che nella mattinata di ieri sono state improvvisamente lambite dalla piena dei torrenti ingrossati durante la notte. Anche a Santa Maria Navarrese il torrente che attraversa la frazione costiera di Baunei, “S’erriu mortu”, si è ingrossato nella notte tra sabato e domenica, riuscendo a riaprire temporaneamente la foce nella spiaggia Centrale. Nell’entroterra ogliastrino hanno regalato spettacolo le cascate di Lequarci, nel territorio di Ulassai, e i torrenti che scorrono nelle montagne di Villagrande Strisaili. A Bau Mela la diga ha raggiunto livelli di guardia, motivo per cui le autorità hanno attivato le operazioni che portano al rilascio controllato dell’acqua. Ad arzana allagato il salone parrocchiale.

