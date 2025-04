Il diktat Usa: «La Crimea resterà a Mosca» 

Mosca. «La Crimea resterà con la Russia, e Zelensky lo capisce». Donald Trump ha espresso chiaramente la sua posizione in un’intervista al Time prima che il suo inviato speciale Steve Witkoff tornasse al Cremlino per incontrare Vladimir Putin e con lui fare il punto sui negoziati. Un colloquio «costruttivo e molto utile» durato tre ore, durante le quali si è parlato della possibilità di avviare trattative dirette tra Mosca e Kiev, secondo la parte russa. Ma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky tiene il punto: la Crimea «appartiene» all’Ucraina, e la posizione di Kiev su questo «resta immutata». In Crimea «ci sono sempre stati i russi» e «la popolazione parla in gran parte russo», e comunque è già stata «consegnata» a Mosca dall’allora presidente Barack Obama, ha affermato l’inquilino della Casa Bianca, riferendosi all’annessione della penisola sul Mar Nero da parte di Mosca nel 2014.

Gli incontri

Trump comunque non ha escluso di potere incontrare il presidente ucraino a Roma in occasione dei funerali di Papa Francesco. Anche se da Kiev Zelensky ha fatto sapere che potrebbe rinunciare alla trasferta in Vaticano a causa di «diverse riunioni militari» in programma. La Ue aveva detto nei giorni scorsi di sostenere Zelensky nel rifiuto di accettare il riconoscimento americano della Crimea russa. Ma i temi su cui le posizioni tra Washington e gli europei appaiono inconciliabili sono molti, stando all’agenzia Reuters, che afferma di aver visto sia il testo delle proposte Usa per una soluzione negoziata, sia le risposte di Kiev, Francia, Gran Bretagna e Germania.

Le proposte

Secondo il piano illustrato da Witkoff il 13 aprile in un incontro a Parigi, l’amministrazione Trump vorrebbe non solo dichiarare ufficialmente la Crimea come russa, ma anche riconoscere di fatto il controllo di Mosca sugli altri territori finora conquistati in Ucraina. Gli Usa propongono inoltre la revoca delle sanzioni adottate contro la Russia fin dal 2014. La controproposta di Kiev e degli europei è invece di «rinviare una discussione dettagliata sui territori fino a dopo un cessate il fuoco» e mettere in cantiere solo «un graduale allentamento delle sanzioni dopo che sarà raggiunta una pace sostenibile». Posizioni distanti anche sulle garanzie di sicurezza da dare all’Ucraina, con gli Usa che comunque escludono una sua adesione alla Nato. Europei e ucraini vorrebbero l’estensione al territorio ucraino dell’articolo 5 del Patto atlantico, che prevede l’intervento dei membri dell’Alleanza se uno fosse attaccato.

Marcia indietro

Ma tra gli europei cosiddetti “volenterosi” - Londra e Parigi in testa - che ipotizzavano l’invio di truppe in Ucraina, si scorge qualche segno di cedimento. Il Times scrive di aver saputo da fonti governative e militari che il Regno Unito sta valutando di abbandonare l’idea d’inviare «migliaia» di suoi militari a presidiare il territorio ucraino sul terreno, considerando «troppo alti» i pericoli per la loro sicurezza e quelli di un’escalation di fronte ai moniti di Mosca e all’assenza di tutele concrete da parte americana. Lo stesso varrebbe per gli alleati europei, secondo il quotidiano britannico. Nessuna smentita da parte di Downing Street.

Terre rare

Intanto, si riapre la discussione sul tema delle terre rare e sul possibile accordo chiesto dagli Stati Uniti. «L’Ucraina, guidata da Volodymyr Zelensky, non ha ancora firmato i documenti definitivi sull’importantissimo accordo sulle terre rare con gli Stati Uniti. È in ritardo di almeno tre settimane. Si spera che venga firmato immediatamente. I lavori sull’accordo di pace globale tra Russia e Ucraina procedono senza intoppi. Il successo sembra essere imminente!». Lo ha scritto ieri il presidente Donald Trump sul suo social Truth.

