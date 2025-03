Il difensore-presidente innamorato del Guasila 

Una vita nel suo Guasila. Per Simone Bosa, difensore della squadra di cui è anche dirigente e che partecipa al torneo Over Uisp, la maglia biancoazzurra è diventata nel tempo una seconda pelle. Guasilese doc, ha giocato sempre al centro della difesa, sia in Prima sia in Seconda categoria, per poi continuare la sua carriera all’età di trentotto anni nei tornei amatoriali.

«Dal 2017 ho cominciato con gli Amatori, dove non manca di certo l’agonismo. Direi anche che ce n’è pure di più. Alla fine però ci sono sempre l’amicizia, la cordialità e il classico terzo tempo che serve anche a stemperare la rivalità in campo», spiega Bosa. Legato a doppio filo alla sua Polisportiva Guasila 2022, da dirigente analizza la stagione della squadra allenata dal duo Zara-Lai. «Ultimamente il percorso è stato al di sotto delle aspettative. Ci siamo rinforzati, la squadra sulla carta può dare di più. Il primo obiettivo era creare un gruppo coeso e affiatato che potesse centrare i playoff e giocarsela poi negli spareggi. Ora penseremo alle ultime quattro partite della stagione regolare cercando di piazzarci tra il quinto e l’ottavo posto, visto che ormai le prime quattro posizioni sono irraggiungibili».

Tra campionato e Coppa

La squadra della Trexenta, oltre che al torneo Over, pensa anche alla finale di Coppa nazionale contro il Real Putzu (prossimo avversario in campionato) in programma il 22 marzo. Quella che un tempo era la Coppa Italia resta un obiettivo prioritario per i guasilesi, che ambiscono ad arricchire la bacheca dopo i successi in Coppa Amicizia e Coppa Fair play della stagione 2022/2023.

Bosa però non si accontenta. «Real Putzu e Stella Rossa sono le favorite per il titolo, ma ci potrebbero essere delle sorprese come Villamar e Seddori, e ci metto pure il Guasila con un po’ di ottimismo. Del resto negli spareggi le squadre si livellano e anche noi possiamo dire la nostra».

