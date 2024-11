Il Diavolo si ferma a Cagliari 

Cagliari 3

Milan 3

Cagliari (4-2-3-1) : Sherri; Zappa, Palomino (28' st Wieteska), Luperto, Augello; Makoumbou (34' st Marin), Deiola; Zortea (34' st Lapadula), Viola (28' st Gaetano), Luvumbo; Piccoli (33' st Pavoletti). In panchina Ciocci, Scuffet, Prati, Jankto, Obert, Azzi, Kingstone, Felici. Allenatore Davide Nicola.

Milan (4-2-3-1) : Maignan; Emerson Royal (36' st Tomori), Thiaw, Pavlović, Theo Hernández; Fofana, Reijnders; Chukwueze (20' st Loftus-Cheek), Pulišić (36' st Musah), Rafael Leão (37' st Okafor); Camarda (21' st Abraham). In panchina Sportiello, Torriani, Calabria, F. Terracciano. Allenatore Paulo Fonseca.

Arbitro: Fabbri di Ravenna.

Reti: nel primo tempo al 2' Zortea, al 15' e al 40' Leão, nella ripresa al 9' e al 44' Zappa, al 24' Abraham.

Note: ammoniti Fofana, Theo Hernández. Angoli 6-3. Recupero 6' pt - 4' st. Spettatori 16.271 per un incasso di 454.164 euro.

Ci sono pareggi e ci sono queste partite, che te le ricorderai anche se non ti chiami Gabriele Zappa. Il Cagliari ferma il Milan, sei gol, emozioni a catena. Un punto che per il Cagliari va anche un po’ stretto, i gol potevano essere quattro se quel piedino di Viola... Il Milan quando parte fa paura, ma dietro ha seri problemi e il Cagliari li ha messi tutti in bella mostra. Nicola sceglie Sherri fra i pali, Fonseca conferma Leao e il centravanti è il 2008 Camarda. Partenza shock del Milan: Luvumbo conquista un corner da sinistra, Viola la scodella al centro, Luperto la sfiora, dall’altra parte il “missile” di Zortea finisce nell’angolo opposto dopo 67 secondi. Al 9’ e al 13’ Leao mette paura ai rossoblù, il Milan c’è e pareggia con una giocata di Reijnders, tocco sotto per Leao, Zappa non la trova di testa e il portoghese supera Sherri con una carezza, uno a uno al 15’. Pronta reazione: corner di Viola, Luperto di testa e Maignan in presa.

Milan in controllo, Cagliari in affanno, Viola dopo l’assist ne sbaglia quattro di fila ed è strano. Al 28’ lo stadio viene giù: Piccoli riceve in corsa, segna un gol bellissimo, bandierina alta: il Var conferma. Il confronto cresce di intensità, fino al ruggito dei rossoneri: Viola perde palla sulla trequarti, Fofana inventa un lancio da biliardo per Leao, che resiste alle sportellate di Palomino, evita Sherri e la deposita in porta, uno a due al 40’. Al 45’ il Cagliari crea ancora: il cross di Zortea è rimesso al centro di testa da Luvumbo, davanti alla porta Piccoli non la corregge e si dispera. Delirio (smorzato) al 47’: la rete di Zappa su cross di Augello costringe Fabbri ad attendere l’analisi video, gol annullato: il tocco di Viola prima che palla varchi la linea cancella la doppietta di Zappa.

La ripresa

Nessun cambio. Al 6’ Cagliari vicino al pari: palla in area di Augello, rimpallo, si avventa Zortea che al volo colpisce però Hernandez. E poi il gol, bellissimo, di Zappa, con la collaborazione della difesa rossonera: palla all’indietro di Fofana, si avventa Zappa che di piattone supera Maignan in uscita, due a due, lo stadio trema.

Può accadere di tutto. Al 17’ un corner di Viola è rimesso al centro da Piccoli, palla che danza in area piccola. Fonseca cambia: Abraham e Loftus Cheek per Chukwueze e Camarda al 20’. Quattro minuti e il Milan (ri)passa: Leao, Fofana, Loftus e Pulisic, ripartenza letale, il destro dell’americano trova Sherri ma la deviazione è raccolta da Abraham, due a tre.

Nicola al 28’ sceglie Gaetano e Wieteska, fuori Viola e Palomino. Tre cambi di Nicola: Pavoletti, Lapadula e Marin (32’) per Piccoli, Zortea e Makoumbou. Tre anche per Fonseca: fuori Pulisic, Leao e Ederson, dentro Tomori, Musah e Okafor. A un minuto dal 90’ l’ennesimo cross di Augello trova Zappa, esterno al “sette”, tre a tre, la gente non ci crede. Theo Hernandez falcia Luvumbo (giallo), 4’ di recupero. Il tempo per Pavoletti di sfiorare la traversa e poi lo stadio canta, un punto che sembra una vittoria.

RIPRODUZIONE RISERVATA