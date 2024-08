Il Diavolo rossonero all’inferno e ritorno 

Milan 2

Torino 2

Milan (4-2-3-1) : Maignan; Calabria (38' st Okafor), Thiaw, Tomori, Saelemaekers; Bennacer (14' st Reijnders), Loftus-Cheek; Chukwueze (15' st Theo Hernandez), Pulisic (28' st Musah) Leão; Jović (15' st Morata). In panchina Raveyre, Torriani; Gabbia, Pavlović, Terracciano. All. Fonseca.

Torino (3-5-2) : Milinković-Savić; Vojvoda, Coco, Masina; Bellanova (42' st Dembele), Ricci, Linetty, Ilić (26' st Tamaze), Lazaro (43' st Sazonov); Sanabria (15' st Adams), Zapata (26' st Karamoh). In panchina Donnarumma, Paleari; Dellavalle; Bianay Balcot, Ciammaglichella, Horvath, Njie. All. Vanoli.

Arbitro : Maresca di Napoli.

Reti : nel pt 30' Thiaw (A), nel st 23' Zapata, 44' st Morata, 50' Okafor.

Note : rec. 4' e 8', angoli 7 a 2 per il Milan, ammoniti Vojvoda, Ricci, Jovic, Dembelè, Tamaze.

Milano. Una serata luci e ombre, per il nuovo Milan. Perché va sotto di due reti, ma ha la capacità di risalire la corrente, segnare con Morata e nel finale convulso pareggiare e rischiare addirittura di vincerla. Il Toro gioca bene e passa al 30’, autorete di Thiaw convalidata dal Var. Il raddoppio è di Zapata, colpo di testa in area piccola. Nel finale decide tutto la panchina rossonera: segna Morata al suo esordio a San Siro con la maglia del Milan e Okafor, altro cambio deciso da Fonseca, realizza un gran gol volo in pieno recupero. Un ottimo Torino, il Milan ha faticato.

RIPRODUZIONE RISERVATA