Il diavolo ci mette… il ritmo! 

Edizione numero trentaquattro in arrivo per Narcao Blues: dal 24 al 27 luglio ritorna il più longevo festival blues in Sardegna e tra i più apprezzati nel panorama nazionale. Un appuntamento imperdibile nell'estate musicale isolana, che già nella sua intestazione rimarca l'inscindibile legame con il paese in cui è nato nel 1989 e dove ha sede l'associazione culturale Progetto Evoluzione che lo organizza e promuove: Narcao, nel cuore del Sulcis.

Gli artisti.

Sul palco allestito da sempre in piazza Europa nell'arco di oltre tre decenni sono pronti a salire i protagonisti di questa trentaquattresima edizione: Jason Ricci & The Bad Kind, Martin Barre, Tommy Castro & The Painkillers, Moore Plays Moore feat. Jack Moore, Southern Avenue, Selwyn Birchwood, Artur Menezes, Cek and The Stompers.

Le scelte

Due set per ognuna delle quattro serate, con il consueto assortimento di stili e di musicisti nazionali e internazionali: ancora una volta Narcao Blues declina la formula ben rodata in trentatré edizioni con un cartellone all'insegna della coerenza e della qualità delle proposte. «Nonostante le grandi difficoltà legate alla scarsa presenza di artisti blues in giro per l'Europa» spiega il direttore artistico Gianni Melis, «siamo riusciti a garantire anche per questa trentaquattresima edizione del nostro festival un cartellone di grande qualità. Lo testimoniano i concerti in esclusiva nazionale di Jason Ricci e di Tommy Castro, due artisti incredibili che arriveranno direttamente dagli States per suonare a Narcao». Come sempre ci sarà spazio per nuove proposte già affermate, come i Southern Avenue, Selwyn Birchwood, Artur Menezes, e per il blues europeo con il progetto Moore Plays Moore e per quello italiano con Cek Franceschetti and The Stompers. «Poi la presenza di una leggenda del rock come Martin Barre dei Jethro Tull impreziosisce il cartellone e amplia ulteriormente i confini del festival, che sa guardare oltre il suo genere di riferimento, ma sempre tenendo fede al suo credo, quello che fa sì che la gente si fidi di noi ogni anno: la qualità degli artisti che calcano il nostro palco».

I riconoscimenti

Organizzato dall'associazione culturale Progetto Evoluzione con il contributo dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Sport e Spettacolo e dell'Assessorato del Turismo della Regione Autonoma della Sardegna, della Fondazione di Sardegna e con il patrocinio del Comune di Narcao, il festival fa parte dell'Italian Blues Union, l'associazione che riunisce l'intero mondo del blues nazionale e si riconosce sotto l'insegna dell'European Blues Union.

Il Dopofestival

Come da tradizione, ogni notte, dopo l'ultimo set in piazza Europa, la musica continuerà in Località Santa Croce: De Luca Blues e Cek and The Stompers gli artisti per ora già confermati.

Biglietti e abbonamenti

Il biglietto per ciascuna serata costa 15 euro, l'abbonamento per l'intero festival 35 euro. A tutti i prezzi vanno aggiunti i diritti di prevendita. Biglietti e abbonamenti si possono acquistare nei punti vendita del circuito Boxoffice Sardegna, nel sito www.narcaoblues.it e nella piattaforma www.clappit.com. Per informazioni, la segreteria del festival risponde all'indirizzo di posta elettronica infoblues@narcaoblues.it e al numero 0781875071.

Su il sipario

Luci e amplificatori inizieranno a surriscaldare il clima della piazza Europa di Narcao mercoledì 24 luglio alle 21.30: il compito di aprire degnamente la trentaquattresima edizione del festival spetterà al progetto Moore Plays Moore, accompagnato dal giovane e talentuoso Jack Moore, figlio del famoso Gary Moore e come lui chitarrista; un tributo all'indimenticabile padre, scomparso nel 2011. Con Moore a Narcao ci saranno Szymon Pejski alla voce, Bogdan Topolski alla chitarra, Łukasz Gorczyca al basso e Tomek Dominik alla batteria. Il secondo set della serata inaugurale, intorno alle 23, vedrà salire in cattedra i Southern Avenue, una delle migliori formazioni soul-blues espresse dalla scena americana negli ultimi anni trainata dalla voce svettante della frontwoman Tierinii Jackson e dalla chitarra di Ori Naftaly, con Jeremy Powell alle tastiere, Evan Sarver al basso e Tikyra Jackson ai cori e alla batteria.

