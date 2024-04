Il diario sulle strade del Poverello 

Domani, alle 18, alla Feltrinelli di Olbia, aeroporto Costa Smeralda, l’avvocato e camminatore Antonello Menne presenta (con Paolo Ardovino) il suo nuovo libro “La Via di Francesco”, realizzato con il pittore Luigi Falasconi (recentemente scomparso) i cui acquerelli hanno un ruolo chiave nell’opera di cui vi offriamo un estratto. L’incontro sarà anche un’occasione per fare il punto sul Cammino di Bonaria che ha come tappa di partenza la città gallurese.

Nell’agosto 2022, partendo dall’Eremo di La Verna, ho percorso la Via di Francesco fino ad Assisi. Provenivo dal Cammino di Sant’Antonio, ero partito una settimana prima da Padova e avanzavo in solitaria. La Via di Francesco è un percorso ricco di fede e di storia. Mi piace camminare da solo, ma amo gli incontri che nel cammino diventano occasione di dialogo, di ascolto e poi di festa. Appartengo alla scuola di Santiago e ho fatto più volte il Cammino verso Compostela: prima il percorso portoghese, poi quello francese e infine Via de la Plata. Ho assaporato la gioia della Francigena partendo da Milano per arrivare a Roma. Nel 2019 è stata la volta di Gerusalemme, in Terra Santa, dove, a San Giovanni d’Acri, in Alta Galilea, ho sentito l’intensità dei passi di San Francesco, che nel 1219 era sbarcato nello stesso punto per incontrare il sultano e cercare di porre fine alle crociate (…).

Percorso

Il libro è un percorso che accompagna il lettore in una sorta di cammino artistico: troverete, infatti, il diario di ogni tappa e a seguire i dipinti di Luigi Falasconi, con le didascalie che descrivono ogni singola opera. È una pubblicazione che nasce in modo naturale, da un’idea francescana, in perfetta letizia, come cercava di essere Frate Leone, che di Francesco è stato amico fidato e consigliere (…). (Dall’introduzione)

La Verna non è solo il punto di partenza, è anche uno dei luoghi più sacri e coinvolgenti di tutto il cammino. Da oggi San Francesco prenderà il posto di Sant’Antonio. Ho avvertito un richiamo, quasi una voce che mi diceva: “Non avere fretta di partire, fermati e ascolta”. Ho raggiunto il muretto che dà sull’ampia vallata e ho ascoltato e ammirato l’ambiente circostante. Il Santuario è stato edificato sulla roccia, circondato da una foresta di faggi e abeti. La struttura è imponente e racconta l’intensità di quell’estate del 1224, quando Francesco si ritirò per pregare. (…)

Ho alle spalle molti cammini, perciò penso di poter individuare le cosiddette “tappe toste”, quelle lunghe e dure a causa dei loro dislivelli. Quella di oggi è una di queste, trentasei chilometri, ai quali devo aggiungerne almeno altri quattro, avendo sbagliato uscita dopo l’eremo di Cerbaiolo, dove sono arrivato affaticato e con le idee confuse; capita anche dopo nove anni di cammini in giro per il mondo. Vedevo in cima la grande struttura ma non riuscivo a orientarmi (…). Ora, cerco di recuperare un po’ di energie per fare due passi qui a Sansepolcro, il cui nome rimanda a due pellegrini che, rientrati dalla Terra Santa, fondarono una comunità monastica. È anche la città di Piero della Francesca, Rosso Fiorentino e altri maestri del Rinascimento. L’hospitalero mi ha dato l’indicazione della trattoria “Borgo Antico”, dove propongono il menù del pellegrino. Piero della Francesca mi perdonerà se do la precedenza a un bel piatto di ravioli al cinghiale! (…)

Il canto

L’arrivo a Gubbio è stato all’insegna del canto, una ricompensa alla fatica, non solo per la bellezza del luogo, ma anche per il legame fortissimo che unisce il Poverello alla città.

Dopo il veloce rinfresco a due passi dall’anfiteatro, abbiamo proseguito fino alla chiesa di San Francesco, dove è collocata la statua che lo rappresenta in compagnia del lupo, a ricordo, appunto, del miracolo della belva feroce ammansita dal Santo (…)

Ho aumentato il passo. Mi sono fermato, volevo arrivare insieme agli altri, e ho incrociato lo sguardo di Lorena e Michele. Tutti con gli occhi lucidi. Eccola la grande e luminosa facciata, anche lei sorrideva ed era felice nel vederci arrivare compatti e festosi. Siamo scesi percorrendo i portici fino ad arrivare in Basilica per inginocchiarci davanti alla tomba di San Francesco e lasciare scorrere le lacrime di gioia e riconoscenza. Eccola la perfetta letizia, una condizione di gioia e di pace con me stesso e con le persone che sento al mio fianco. Il Cammino è terminato, anche se nel cuore sta iniziando un nuovo, grande percorso di vita. Buon cammino a tutti, soprattutto a chi avrà avuto la pazienza di leggere questi appunti (…).

