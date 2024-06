Il diario di guerra di Capuozzo è arrivato anche nel Sulcis 

Prima l’incontro, nella mattinata, con gli studenti del liceo Gramsci Amaldi, poi il bagno di folla con tutto il pubblico che negli anni ha seguito il suo lavoro, nell’aula consiliare di San Giovanni Suergiu. Ieri una giornata davvero intensa per il giornalista Toni Capuozzo, arrivato nel Sulcis con il suo “Diario di guerra” per il terzo evento organizzato dall’avvocata Eloise Carboni: «Una grande giornata organizzata dal liceo Gramsci Amaldi guidato dalla dirigente Emanuela Pispisa e di cui sono referente di educazione civica – ha spiegato Carboni– con il prezioso contributo della Fidapa Bpw Italy di cui sono referente per la sezione Sulcis presieduta dall’avvocata Alessandra Ferrara e col patrocinio di Liberevento». (f. m.)

