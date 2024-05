Il diario di guerra del fante Casciu 

I ricordi per oltre 50 anni sono rimasti in un cassetto. Immobili in attesa di vedere la luce. La storia del fante Flavio Casciu è stata per molto tempo una vicenda privata, sino a quando il suo diario è diventato un libro che aiuta a riscoprire il punto di vista di un prezioso testimone della prima Guerra mondiale. Ecco il volume “La modestia dell’eroe” curato da Lorenzo Cadeddu e Paolo Gaspari, il diario finalmente uscito dal cassetto, frutto della pervicacia di Giovanni e Luigi Casciu, il figlio e il nipote del soldato che ha combattuto dal Carso alla altopiano di Asiago indossando la divisa della Brigata Sassari. Nato a Oristano nel 1896, Flavio Casciu parte per il fronte alla fine del 1915 dopo aver interrotto gli studi classici al Seminario. È animato dalle stesse intenzioni di tanti giovani della sua generazione, finiti nel vortice del conflitto, che Emilio Lussu ha interpretato con queste parole: «Non per un palmo di più lontana frontiera abbiamo gettato al vento la nostra giovinezza, ma per un desiderio sconfinato di libertà e di giustizia».

“Inutile strage”

Flavio Casciu racconta la sua guerra che è subito un incubo. La notte tra il 10 e l’11 agosto del 1916 il fante sardo annota nel suo diario: «Si passa di rincalzo nel convento dei cappuccini di Gorizia. Siamo completamente allo scoperto. Dall’altura dominiamo il nemico, ma questi a notte inoltrata sferra un furioso attacco. Siamo costretti a buttarci a terra e a proteggerci alla meglio contro il fuoco intenso di fucileria e artiglieria. Un grosso sasso, dietro il quale riparo la testa, mi salva fortunatamente la vita. Si fanno numerosi morti e feriti». Nel corso di un successivo assalto scrive: «Muore al mio fianco il comandante del plotone, il sottotenente Rossi. Una scheggia di granata gli mozza un orecchio e mentre gli consiglio di correre al posto di medicazione egli stoicamente vuole andare avanti e grondante ad incoraggiare i soldati...Cade colpito al ventre da una grossa scheggia di granata e muore fra le mie braccia e fra le sofferenze più atroci». Benedetto XV definisce quel conflitto «un’inutile strage».

Flavio Casciu è dentro la storia, con il suo senso del dovere e la sua etica («i suoi tratti distintivi», spiega il nipote Luigi). Viene ferito: «Una pallottola di shrapnel mi colpisce alla scapola sinistra…Davanti a me non vedo che carni straziate e non sento che lamenti di feriti e morenti…Mai come in questi momenti sentii il brivido gelido della morte». Resta orgogliosamente fante. Per due volte rifiuta la proposta di inserimento nel corso per allievi ufficiali. È testimone anche della ritirata di Caporetto: «Solo chi ha vissuto queste dolorose giornate può comprendere tutto l’orrore di una completa e vergognosa disfatta». L’esercito risorge con la battaglia dei Tre Monti: «I fanti della Sassari sono più forti e più tenaci e davanti alle nostre baionette l’avversario è costretto a ripiegare…Le nostre perdite non furono indifferenti, ma le loro furono assai più rilevanti».

A casa

Casciu viene decorato con la medaglia d’argento e altre onorificenze. Dopo il congedo è di nuovo a casa. Lavora al ministero della Difesa a Roma. Nel 1928 torna in Sardegna. Viene assunto all’Intendenza di Finanza. Dal matrimonio con Bonaria nascono cinque figli: Silvana, Giuseppe, Franca, Giovanni e Maria. Muore nel 1952. Nel 1943, le bombe anglo-americane distruggono la casa cagliaritana di Flavio Casciu, in piazza Galilei. Dalle macerie riemerge però, miracolosamente, l’agenda con i ricordi della guerra. Un segno del destino: quelle memorie devono restare vive.

