«Il dialogo è finito, pronti alle vie legali» 

C’è chi si è preso la briga di scrivere il racconto delle transenne di Castello, con benvenuto per le nuove arrivate e necrologio in segno di decesso del rione. In quello davanti al Porto, La Marina, non va meglio: la questione sicurezza è in cima alle priorità di chi ci vive. Anzi, sopravvive. A Stampace rivendicano parcheggi. Che in realtà vorrebbero anche gli altri, così come le telecamere della ztl spente da anni. Sembra un po’ la lista dei desideri, la seconda, perché la prima «non ha portato a nulla di concreto». Così ci riprovano: «Il tempo del dialogo è scaduto», dicono i presidenti di comitati e associazioni dei quartieri storici, riuniti in Coordinamento e agguerriti nella seconda assemblea pubblica.

L’incontro

Cinque minuti circa a testa, a elencare le criticità del cuore di Cagliari. Quello che sembra aver smesso di battere e dove il malumore salta veloce da un rione all’altro. «Adesso basta», sentenziano i vari presidenti, e lo dicono anche dal pubblico nell’affollato pomeriggio che scorre veloce all’auditorium della scuola di via Piceno. Si ritrovano per la seconda volta, dopo il primo incontro che a novembre dell’anno scorso aveva portato a mettere nero su bianco i problemi condivisi e a richiedere un incontro con il sindaco Paolo Truzzu. «Non ci ha mai ricevuto». Allora lo ripetono un’altra volta. «Adesso basta». E sembra davvero un ultimatum, anticipato dalle slide che sfilano nello schermo e danno conferma di ciò che lamentano a voce.

Castello e Villanova

Si parte da Castello. «Più passa il tempo più le transenne aumentano», commenta Carmen Sulis del comitato Casteddu de susu e artefice del racconto del rione ribattezzato “Transello”. Dove gli elementi d’arredo più vecchi risalgono a non meno di quindici anni fa (in via Fiume), ma camminando per le viuzze piene di storia e proteste c’è l’imbarazzo della scelta. Come l’impalcatura che impedisce il passaggio del pollicino in via La Marmora. Marco Masala, presidente dell’associazione “VivereAVillanova, rincara la dose: «L’amministrazione si è dimenticata di tutto il centro storico. Dal 2010 Villanova è stato abbandonato. Si pensa al turismo e ci si dimentica che la città è fatta da noi residenti che ci scontriamo con problemi quotidiani che la politica non ascolta». Come le telecamere della Ztl non funzionati, finite al centro di una diffida al Comune.

Marina e Stampace

È la questione della malamovida a incendiare gli animi di chi vive nel quartiere fronte porto e della presidente del comitato “Apriamo le finestre alla Marina”. «Non ci sentiamo sicuri a casa nostra e neanche quando rientriamo. Abbiamo paura»>, interviene Sandra Orrù. «Regna il degrado ovunque, conviviamo con risse e scarichi non a norma delle attività commerciali che violano il nostro diritto alla salute. Per non parlare del regolamento della polizia urbana disapplicato in ogni punto». Il presidente Adolfo Costa porta i problemi di Stampace: «Più passa il tempo più i problemi aumentano, parliamo principalmente di malamovida e dei parcheggi insufficienti per i residenti, soprattutto nel fine settimana». Le soluzioni ci sarebbero: «I 400 parcheggi di via Caprera bloccati dal 2013, e quelli della Regione e Comune, che la sera potrebbero essere messi a disposizione del pubblico».

Prossimi passi

Dopo tre ore di interventi Costa propone la discesa in politica con una lista civica alimentata e sostenuta dai residenti dei quartieri storici e da chi desidera la «città dei cittadini e non uno scenario per turisti» . Nel documento con le considerazioni finali si ipotizza una manifestazione pubblica con tappa finale al Comune «allo scopo di informare il sindaco che noi siamo disposti a riceverlo». E si dicono pronti ad agire, rivolgendosi direttamente all’autorità giudiziaria e organizzando una class action.

RIPRODUZIONE RISERVATA