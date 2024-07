Il dg rossoblù Melis: l’allenatore giusto, dico grazie ai tifosi 

Chatillon . Al primo ritiro da direttore generale. Stefano Melis, 45 anni, ogliastrino di Lanusei, è soddisfatto. Per il lavoro di squadra, per la nuova partnership con Doppio Malto, per «l’armonia tra le varie aree della società». Ospite in esclusiva ieri sera a “Il Cagliari in Diretta Estate”, il programma condotto da Alberto Masu su Radiolina e Videolina, il dirigente rossoblù ha voluto subito sottolineare la nuova intesa del Cagliari con l’azienda internazionale di ristorazione e produzione di birra guidata da Giovanni Porcu: «Una bella novità, un’azienda con radici sarde e con caratteristiche come entusiasmo e voglia di migliorarsi che ci accomuna a loro».

Il Cagliari è una società che sta bene, in linea con i suoi obiettivi, anche dal punto di vista sportivo: «Il direttore Bonato è focalizzato sul consolidamento del percorso di crescita che stiamo portando avanti mettendo a disposizione di Nicola la migliore squadra per questa stagione». E proprio sul mister, Melis sottolinea: «Abbiamo avuto tutti la stessa sensazione, quella che fosse la persona giusta. Ha nelle sue corde delle determinate caratteristiche che fanno al caso nostro, sia dal punto di vista umano e sia, ovviamente, da quello calcistico».

Il dopo Ranieri

Non era così semplice, ma i tifosi hanno risposto ancora una volta: «Li voglio ringraziare. Siamo arrivati ad una settimana dalla fine della campagna abbonamenti a 12.500 tessere vendute». E in casa si disputeranno quattro delle prime cinque giornate: «Particolare, mai successo, ma vogliamo viverla come un’opportunità». E poi c’è la squadra, fatta di giovani e sopratutto di italiani: «Non è un caso, è uno dei nostri propositi, ma in linea generale l’obiettivo è di trovare il giusto equilibrio per raggiungere il traguardo». Sullo stadio? “Si sa quanto il tema sia caro a tutti noi, importante per lo sviluppo della città, utile per tanti eventi e naturalmente per godere delle partite del Cagliari in un ambiente adeguato alla sua tifoseria. Cerchiamo tutti insieme di arrivare a una soluzione». Cagliari-Como: «Siamo molto curiosi, inutile nasconderlo. Ma sono curioso anche di scoprire le nuove maglie con la nuova partnership».

