Il “Dettori” di Tempio è a corto di anestesisti 

Superata, non si sa bene come, l’estate, per l’ospedale di Tempio arriva una nuova gravissima emergenza. Da ieri non è più è possibile garantire la presenza 24 ore su 24 del numero necessario di anestesisti per la copertura dei turni. La scelta della direzione ospedaliera è stata quella di utilizzare il personale per garantire le prestazioni essenziali. Ieri, però, il presidio ospedaliero dell’Alta Gallura nell’arco dell’intera giornata non ha avuto neanche un anestesista a disposizione. Oggi e il 18 ottobre, i turni saranno coperti per mezza giornata, sino alle 14. Le conseguenze della indisponibilità di un organico adeguato di specialisti condiziona pesantemente tutti i reparti. Il Pronto Soccorso, in particolare, risulta essere ormai un servizio limitato ai soli casi meno gravi (codici bianchi e verdi). Il problema degli anestesisti è ormai strutturale e nonostante gli impegni assunti dalla Asl di Olbia e dalla Regione, i medici in organico si contano sulle dita di una mano. Le condizioni di lavoro sono al limite della sopportazione, ma i disagi li devono affrontare i pazienti.

Un ospedale in crisi

La sindacalista Jessica Cardia è la coordinatrice per il nord Sardegna della sigla Cgil Fp e conosce i problemi dell’ospedale Paolo Dettori e di tutti gli altri presidi galluresi, dice: «Continua inesorabile il depauperamento dell’ospedale Paolo Dettori. È una involuzione che non sembra avere fine, perché le misure adottate per invertire la tendenza non sono servite. E quando si tratta di anestesisti, si deve parlare di pesantissimi disagi per tutti i reparti. Noi ora iniziamo una serie di assemblee in tutti gli ospedali galluresi, a partire da Olbia, per una nuova vertenza territoriale sulla sanità».

