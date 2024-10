Il Desulo sparisce «Giovani ingrati» 

Desulo. Suona come una resa, la foto pubblicata sui social da Piero Floris, presidente della Polisportiva Gennargentu Desulo, mentre chiude i cancelli del campo sportivo “Andrea Frogheri”. Per il massimo dirigente, impegnato insieme al direttivo a ricostruire una squadra che ripartisse dalla Terza categoria, è amara la scelta di fermarsi. Diverse le difficoltà che, concatenate fra loro, hanno portato allo stop del calcio locale in una comunità dove la cultura sportiva ha vissuto gloriosi anni di successi fra Prima categoria e Promozione, sfornando talenti che hanno calcato palcoscenici di rilievo.

Da qui il rammarico di Floris verso i giovani che avrebbero mostrato «scarso interesse al progetto: quando una società si impegna per fare in modo che i giocatori siano messi a loro agio e che tutto fili liscio, i calciatori dovrebbero solo ringraziare chi si alza presto per tracciare le linee di un campo, chi si adopera per non far mancare nulla, chi nonostante il maltempo raggiunge l’impianto sportivo sostenendo la squadra in ogni modo». Per questo il presidente specifica: «La Polisportiva Gennargentu termina definitivamente la sua storia non perché sia mancata la serietà dei dirigenti, ma per la poca responsabilità dei calciatori che, fregandosene dei nostri sacrifici, con il loro comportamento hanno decretato la morte del calcio desulese».

Poi, scusandosi con «quei pochi giocatori che hanno lottato affinché questo non avvenisse», aggiunge: «L’amministrazione comunale si sta impegnando per far partire i lavori negli spogliatoi, migliorando più servizi del campo. Speriamo che, da questo, possa maturare una maggiore consapevolezza fra i nostri ragazzi in vista del prossimo anno».

Intanto lo sguardo è già proiettato al futuro: «Non escludiamo di unirci ad altri sodalizi sportivi territoriali. In questo campionato tre nostri ragazzi saranno tesserati nella Polisportiva Barbagia».

