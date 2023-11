Il Dessì nelle scuole con Schiena Benedetto, Ciliento e Gheno 

In attesa del suo momento clou, la cerimonia delle premiazioni in programma questo sabato a Villacidro, il Premio Dessì completa il suo programma di attività che fanno da cornice al concorso con una serie di appuntamenti con i libri e i loro autori dedicati alle scuole. Primo ospite in arrivo Antonio Schiena, autore di “Chiodi”, Fazi Editore: un ritratto lucido dell’adolescenza che non teme di mostrarne anche gli aspetti più cupi e drammatici, dalla solitudine al bullismo. Per Antonio Schiena due impegni in agenda a Villacidro: oggi dalle 9.30 alle 13, incontrerà gli alunni della Scuola media dell’istituto comprensivo Loru e domani mattina, negli stessi orari, quelli del comprensivo Dessì.

Venerdì sarà la volta di Carola Benedetto e Luciana Ciliento con il loro libro “Storie per ragazze e ragazzi che vogliono salvare il mondo”, edito nel 2019 da De Agostini: diciassette eroi - tra i quali la cantante islandese Björk, le star hollywoodiane Emma Watson - descritti in sedici ritratti; sedici storie esemplari illustrate da Roberta Maddalena Bireau e un messaggio di vitale importanza: non si è mai troppo piccoli per difendere il mondo. Carola Benedetto e Luciana Ciliento saranno dalle 9 alle 11 con i bambini delle scuole elementari dell’Istituto comprensivo Loru e a seguire, dalle 11.30 alle 13, con quelli dell'Istituto comprensivo Dessì.

In collaborazione con il festival Pazza Idea, sabato chiude la serie di appuntamenti per le scuole di Villacidro Vera Gheno con il suo recentissimo "L'Antidoto" incontrerà dalle 9.30 alle 11 i ragazzi del Liceo classico e linguistico Piga, per essere poi, alle 11.30, all’Istituto agrario Volta.

