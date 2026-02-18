VaiOnline
Il convegno.
19 febbraio 2026 alle 00:47

Il design e la sua relazione con arte e artigianato 

«Che ruolo ha il design nelle nostre vite? Descrive il racconto di un articolato insieme di oggetti inanimati o parla di elementi che, entrando quotidianamente in relazione con noi, diventano una testimonianza spaziale della cultura di un’epoca?» Sono le domande a cui cercherà di rispondere il convegno che si svolgerà domani, dalle 10 alle 19, nell’auditorium della Camera di commercio, in via Papandrea. “Le Forme nello Spazio. Il design tra memoria e immaginazione”, è promosso dall’Ordine degli architetti di Nuoro.

«È un importante appuntamento culturale, inserito all’interno delle numerose iniziative che, ormai da anni, l’Ordine degli architetti, dedica alle relazioni tra l’architettura e le diverse dimensioni del progetto dello spazio. Ora è la volta di un convegno sulle relazioni tra design, arte e artigianato», spiegano i promotori. Il design, secondo gli organizzatori, è capace di mettere in relazione più discipline, portando «all’interno delle nostre vite la cultura del progetto, modificando le nostre abitudini e influenzando il nostro modo di stare al mondo». I relatori saranno: Mauro Bubbico (graphic designer), Annalisa Cocco (artista e designer), Antonello Cuccu (architetto, artista e designer), Lorenzo Damiani (architetto e designer) e Beppe Finessi (architetto, curatore e critico del design, professore al Politecnico di Milano).

