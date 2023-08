Il desiderio di Snoopy, giorno e notte aspetta il suo padrone morto 

Da alcune settimane, Baillu Frongia, operaio 65 enne di Desulo, non c’è più, spentosi prematuramente a causa di un brutto male. Ma per il suo fedele amico a quattro zampe, l’amore non è mai svanito, legato da un comune filo conduttore. Come Argo nell’Odissea con Ulisse e Hachiko nella stazione giapponese di Shibuya, anche Snoopy, un pastore tedesco di 8 anni, continua ad attendere invano l’arrivo dell’amato padrone, sull’uscio di casa. Nello storico rione di “Frumene”.

La tenerezza

Le immagini commoventi, raccontate la scorsa sera su Facebook dal vicino, Alberto Zilaghe, in pochi istanti hanno fatto il giro della rete, diventando virali. «Da quando non c'è più Baillu – racconta Zilaghe – Snoopy è lì, nel vicolo di giorno e di notte, di fronte alla sua porta, sempre ad attenderlo, sperando in un ritorno». E ancora: «Ho scattato questa foto per evidenziare come la tenerezza, l'affetto e la fedeltà di un animale siano tali da superare perfino la morte». E poi precisa: «Snoopy non è abbandonato a se stesso, ma è amorevolmente accudito da tutti (parenti e non) anche quelli che non abitano nei pressi della sua abitazione. Riceve sempre una carezza, affetto, cibo e acqua. Ha perfino una cuccia e per l'inverno una casa chiusa al caldo».

Il quartiere

A fargli eco, Ignazio Lai: «Non lo lasceremo solo, ci stiamo già prendendo cura di lui. È un simbolo del nostro rione, così come lo era Baillu che lo adottò dopo averlo trovato abbandonato e in pessimo stato. Non solo lo salvò, ma andò oltre, ridandogli una speranza di vita. Erano inseparabili». Gesti di cui Snoopy non si è di certo dimenticato, vegliando dinanzi a casa di Frongia nei giorni della malattia e, ululando in modo struggente, in quelli successivi alla scomparsa. «Delle scene che sono state un colpo al cuore – riprende Lai – chi continua a chiamare animali queste creature non ha capito nulla. Sono anime sensibili, dal cuore immenso». Lo sa bene Basilia Puddu, anche lei del rione: «Questo non è un vicinato, ma una vera e propria famiglia. Come con Baillu che per noi era un fratello. Snoopy è cresciuto tra i nostri bambini, che adora profondamente. Si fida ciecamente di noi, per lui siamo un porto sicuro».

Il futuro

«Troverà un posto confortevole nel nostro garage – prosegue Puddu – così da trovare rifugio dalle lunghe giornate d’inverno. Già da ora, siamo impegnati per non fargli mancare nulla». Continuo il viavai nel lastricato di via Nuoro, per quella che ormai è diventata la “mascotte” locale. Piccoli, grandi gesti di una comunità, ritrovatasi compatta e, senza esitazione, pronta a fare fronte comune. «Per i desulesi – racconta il sindaco Gian Cristian Melis – l’accoglienza e il rispetto sono essenziali. Non c’è ovile dove manchi un cane che è ben accudito dagli allevatori. Idem nelle famiglie, come in quella dove Snoopy è sempre stato un tassello importante. Gli animali sono sacri e li trattiamo con grande affetto. Sono orgoglioso della nostra comunità e di ciò che si sta facendo». In un’epoca in cui, il tema dell’abbandono degli animali continua a tenere tristemente banco, dalla patria di Montanaru, una felice inversione di tendenza. A dimostrazione di come i buoni valori possano rendere migliore la società. Passando per nobili azioni, come questa.

