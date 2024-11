«Il desiderio di maternità resiste ma le sarde rimandano la decisione Una su quattro non vuole figli» 

Il crollo della fecondità, quello di una curva discendente che non è più risalita, è cominciato nei primi anni Settanta. Nel 1971, per dire, i nati furono 28.520 (dati Istat, serie storica), un paio di centinaia in meno rispetto al tetto dei trentamila (e più) bambini delle precedenti medie annuali, per arrivare poi, a partire dal 1975, a perdere mille nati all’anno fino ai 22mila del 1981. Che cos’è successo in quel decennio? Al di là delle motivazioni che potremmo ricondurre alla stagnazione economica e all’emigrazione, che cosa esattamente a partire da quei due lustri ha spinto le famiglie, o per meglio dire le donne sarde, a ridurre la vocazione alla maternità?

«È successo che il processo di modernizzazione della società sarda ha spinto a una maggiore accessibilità dell’istruzione e alla ricerca di una realizzazione di sé», spiega Sabrina Perra, sociologa dell’Università di Cagliari, studiosa delle dinamiche demografiche e del fenomeno della denatalità nell’Isola. «Spiegato questo, però, c’è una cosa che proprio non va detta né scritta…».

Che cosa?

«Non è corretto dire che la fecondità è crollata perché le donne sarde a un certo punto hanno preferito lavorare fuori casa. Un’affermazione errata, anche perché basta andare a vedere i tassi di occupazione femminile, sempre bassissimi».

Quindi cos’è successo?

«È successo che, appena c’è stata la possibilità, le ragazze sarde hanno voluto conquistare un’autonomia sacrosanta, prima studiando e poi lavorando. Questo le ha spinte non a cancellare il desiderio di maternità, bensì a posticipare».

Una questione di orologio biologico?

«È chiaro che quando si rimanda, anche più volte, e poi si decide di fare una famiglia, magari il figlio non arriva; oppure se ne vogliono due, tre, e ne arriva solo uno. Nel quadro complessivo della fecondità, tuttavia, oltre all’età media delle donne al primo parto, che in Sardegna è sopra i 33 anni, va considerato anche un altro aspetto».

Quale?

«Entra in gioco anche la disponibilità alla maternità, e va detto che la Sardegna non ha mai brillato da questo punto di vista. Anche negli anni in cui si facevano tanti figli, quando la fecondità era soprattutto di coppia, c’era una percentuale di coppie che sceglievano di non averne. Il che non era una deminutio, come invece è per esempio in Sicilia. In Sardegna la coppia in sé ha sempre avuto un valore, a prescindere dalla fecondità. E infatti ci sono, e ci sono sempre stati, lunghissimi fidanzamenti».

Dal passato a tempi più recenti, qual è la percentuale di donne sarde che non vogliono figli?

«Circa il 23%. Quasi una su quattro donne in età feconda. In un’indagine sulla fecondità nell’Isola, fatta con alcuni colleghi tra il 2005 e 2006, chiedevamo: lei nei prossimi tre anni farà un figlio? La risposta era no, non è nei miei progetti».

Si posticipa per poter finire gli studi e trovare spazio nel mondo del lavoro.

«Sì, e finisce che tante avrebbero voluto più figli; non uno soltanto, ma due, tre. Si comincia in ritardo, ma il desiderio di maternità non è cancellato».

