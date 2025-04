Il desiderio di Francesco: «Sarò all’Urbi et Orbi, costruiamo la speranza» 

Il Papa desidera essere presente all’Urbi et Orbi di oggi, alla fine della messa di Pasqua a San Pietro, ma bisognerà aspettare oggi stesso per vedere se le sue condizioni di salute lo permetteranno. Lo riferisce la sala stampa vaticana.

Intanto, nell’omelia della Veglia letta dal cardinale decano, Giovanni Battista Re, che ieri sera ha presieduto la celebrazione nella basilica di San Pietro, sono state lette le parole del Pontefice: «La Pasqua porta con sé un messaggio di speranza anche in un momento in cui sembrano prevalere “le ombre del male”.

Prosegue il testo di Bergoglio: «Quando sentiamo ancora il peso della morte dentro il nostro cuore, quando vediamo le ombre del male continuare la loro marcia rumorosa sul mondo, quando sentiamo bruciare nella nostra carne e nella nostra società le ferite dell'egoismo o della violenza, non perdiamoci d'animo, ritorniamo all'annuncio di questa notte: la luce lentamente risplende anche se siamo nelle tenebre; la speranza di una vita nuova e di un mondo finalmente liberato ci attende; un nuovo inizio è possibile, perché Cristo ha vinto la morte».

Papa Francesco invita a «diventare messaggeri di speranza, costruttori di speranza mentre tanti venti di morte soffiano ancora su di noi. Parole, piccoli gesti quotidiani, scelte ispirate al Vangelo. "Tutta la nostra vita può essere presenza di speranza. Per quelli che si sono arresi o hanno la schiena curva sotto i pesi della vita, per tutti i poveri e gli oppressi della Terra; per le donne umiliate e uccise; per i bambini mai nati e per quelli maltrattati; per le vittime della guerra. A ciascuno e a tutti portiamo la speranza della Pasqua».

