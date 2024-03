Il deserto nella galleria dello shopping 

Da grande attrazione per i turisti (e un bel vedere per i paesani) a zona lasciata nel dimenticatoio. Di tanti negozi e botteghe, nella Galleria Fra Nazareno, a Pula, restano aperte solo tre attività: una gioielleria, un’estetista e una pelletteria artigianale. Lo spazio di corso Vittorio Emanuele ha perso il risalto che aveva in passato. Fino a pochi anni fa era un’attrazione estiva per i tanti visitatori, una possibilità di dedicarsi allo shopping dopo una giornata di mare e prima di una cena al fresco della sera. E ora?

I commercianti

Franco Sauchelli, nonostante le difficoltà, ha tenuto aperta la sua gioielleria: «Purtroppo – dice – questa situazione sta diventando la normalità. Prima c’erano meno tasse e meno spese e i turisti, soprattutto russi, ci garantivano introiti considerevoli nei mesi estivi». I russi sono spariti, ovviamente, dopo l’invasione dell’Ucraina. «Anche la pandemia ha dato il suo contraccolpo – riprende Sauchelli – e l’abitudine sempre più diffusa a fare acquisti su Internet ha ulteriormente complicato gli affari a noi negozianti fisici».

«La chiusura di molte attività – sostiene Davide Sessa, proprietario della pelletteria artigianale – non dipende solo ed esclusivamente dalle difficoltà economiche delle piccole imprese commerciali dovute agli affitti troppo alti. Quello che è successo nella Galleria di Pula è sintomo di una situazione generale ed economica del paese che dalla pandemia ha visto modificarsi tante cose, in primis la quantità e la qualità di turismo che arriva».

Barbara Carlini, ex commerciante e artista, nella galleria vendeva articoli per la casa: «Fosse per me – confida – tornerei di corsa a Pula. Purtroppo per questioni personali ho dovuto lasciare il paese ma ricordo con piacere il mio negozio. La chiave, per noi commercianti, è diversificarsi offrendo al cliente delle esperienze uniche, oltrepassando il semplice acquisto materiale».

L’amministrazione

«Le motivazioni del crollo – afferma il sindaco Walter Cabasino – sono molteplici: tra le tante, lo spostamento dei negozi nei grandi centri commerciali e l’abitudine crescente agli acquisti online. Non penso che il depauperamento del tessuto commerciale sia un problema solo di Pula ma anche di altri paesi della Sardegna».

Cabasino ricorda anche: «Abbiamo sventato anche la possibilità che nascesse un centro commerciale nella zona proprio perché cerchiamo di tutelare il piccolo commercio all’interno del paese. Per provare a controbattere la concorrenza l’ideale sarebbe trovare delle attività specializzate, come negozi che vendono prodotti a chilometro zero. Un altro fattore da considerare sono gli affitti, che in un paese come Pula per le imprese commerciali sono sempre molto alti».

«Come amministrazione – sottolinea l’assessora al Turismo, Donatella Fa – lavoriamo affinché ci sia un processo di destagionalizzazione: questo potrà aiutare le attività commerciali a coprire tutti i costi di gestione».

