Il deserto della città a secco 

Fontane a secco, impianti di irrigazione ko. La conseguenza è che in città le piante si seccano e migliaia di euro investiti in arredo urbano, dal prato verde della rotonda di viale Segni all’ingresso della città, al roseto che faceva da cornice alla pista ciclabile, spariscono in pochi giorni. E da ieri acqua razionata dalle 22 della sera sino alla mattina. Acqua che sull’Ortobene manca già da due giorni. Nuoro si riscopre inadeguata all’ospitalità e incapace di far fronte al gran caldo di questi giorni. A scoprirlo oltre i nuoresi anche i turisti che hanno scelto il capoluogo barbaricino per una visita.

Il deserto

Chi ad esempio domenica ha scelto l’interno dell’isola per scappare dal pienone delle spiagge, non solo si è ritrovato con il solito problema dei locali pubblici tutti chiusi per il riposo settimanale, ma anche le fontane nelle principali piazze senza un goccio d’acqua. I 43 gradi di Nuoro son ben altra cosa davanti ai 36 fatti registrare ad esempio a Roma, dove però la Protezione civile ha addirittura favorito l'accesso alle fontanelle per combattere la calura con una mappa.

In città invece le fontane non regalano acqua. Basta un perdita, e la soluzione non è intervenire per aggiustarla, ma girare la saracinesca. Così per le fontane ornamentali come per quelle pubbliche e anche i padroni di animali non possono abbeverare i loro amici, mentre anziani e bambini che giocano ai giardini, non possono rinfrescarsi. Eppure il centro di Nuoro era ricco di fontanelle. Due solo ai Giardinetti, entrambe chiuse. Funziona invece quella in cima al Corso, ma è impossibile per bambini e anziani utilizzarla: per attivare il rubinetto a pressione serve la forza di un campione di braccio di ferro.

Addio verde urbano

Da viale Costituzione a viale Sardegna e via Aosta l’impianto di irrigazione automatico della pista ciclabile appena inaugurato fa acqua da tutte le parti e il comune chiude la saracinesca. Così il roseto in fiore diventa un’opera di natura morta, e migliaia di euro pubblici marciscono. L’assessora Valeria Romagna spiega: «Purtroppo abbiamo dovuto chiudere l'impianto di irrigazione a causa di un guasto e di una conseguente perdita delle condotte. Si sta innaffiando a mano ma con la straordinaria ondata di calore non basta. Ripristineremo le piante secche. Le fontane fanno parte dei lavori pubblici, e sono attive in via Tola, piazza Merello e piazza Italia».

Razionamenti

Ma l’incubo restrizioni idriche a Nuoro è già iniziato con le chiusure ieri dalle 22 alle 6. A comunicarlo Abbanoa, a causa di una perdita sulla condotta a Nuraghe Ruiu. «Da oggi – scriveva ieri – e sino ad un recupero di livello ottimale, si rende necessario procedere con le chiusure notturne dei serbatoi di Biscollai, Cuccullio, Sant'Onofrio, Murrone e Cuccuru Nigheddu (Ortobene) dalle 22 alle 6».

