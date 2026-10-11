Il derby va all’Ussana, Villaspeciosa forza nove 

La Serie B di futsal regala una seconda giornata ricca di gol, con risultati pesanti e una nota storica per l’Ichnos Sassari. Tra le sette formazioni sarde impegnate nei tre gironi nazionali, spiccano il successo dell’Ussana nel derby con il Monastir e la larga vittoria del Villaspeciosa, mentre arrivano battute d’arresto per Elmas, Atletico Sestu e Città di Cagliari.

Nel Girone A giornata da dimenticare per il Città di Cagliari, sconfitto 9-1 dall’Academy Torino Futsal. Ai rossoblù non basta la rete del capitano Ruggiu. Sorride invece l’Ichnos Sassari, che conquista il primo punto storico in un campionato nazionale grazie al 3-3 contro il Domus Bresso. Protagonista Serio, autore di una tripletta.

Nel Girone B si ferma l’Elmas, sconfitto per la prima volta in stagione davanti al proprio pubblico. Dopo le buone prestazioni in Coppa Divisione e l’esordio positivo in campionato, i ragazzi del coach Mura cedono 2-4 col Futsal Atesina. Gli ospiti scappano sul 4-0, le reti di Marras e Alan non bastano per completare la rimonta. Prosegue invece il momento difficile dell’Atletico Sestu, battuto 8-4 sul campo del Futsal Colegnano Montello.

Nel Girone E il primo derby stagionale tra Monastir e San Sebastiano Ussana premia gli ospiti. L’Ussana chiude il primo tempo sul 4-1 e allunga nella ripresa fino all’8-4 finale. Decisiva la tripletta di Matteo Atzeni, insieme alle reti di Monetto, Casu, Lorenzo Atzeni, Putzulu e Sanna. Per il Monastir doppietta di Cogotti e gol di Marongiu e Bringas.

Vittoria larga anche per il Villaspeciosa, che supera in casa il Futsal Academy per 9-3. I padroni di casa dominano sul piano realizzativo grazie al poker di Pilloni, alle doppiette di Rosas e Normanno e alla rete di Pusceddu. Una giornata dai due volti per le squadre sarde tra sconfitte pesanti, il primo storico punto dell’Ichnos e i successi di Ussana e Villaspeciosa. (lu. b.)

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