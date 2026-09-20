Il derby va alla Ferrini 

Ferrini 2

Vecchio Borgo 1

Ferrini (4-3-3) : Arrus, Manca (14’ st Simongini), Vitale, Argiolas, Riep, A. Usai (20’ st Pedro), Oli Oro (29’ st G. Podda), Arnaudo, Avaro, Boi, Arisci (39’ st Meloni). In pan-

china Celli, Piemonte, Capitta, C. Podda, N. Usai. All. Manunza.

Vecchio Borgo (3-5-2) : Grotta, Melis, Kemache (29’ st Picciau), Cara (14’ st Pinna), Farinelli (1’ st Ferrer), S. Murgia, Omisse, Rado-

vanovic, Riberi (33’ Ataldi), Martin (25’ st Demurtas), Sanchez. In panchina Caravano, El Ardoudi, Melis, G. Murgia. All. V. Murgia.

Arbitro : Melis di Ozieri.

Reti : nel primo tempo 8’ (r), 32’ (r) Oli Oro; nella ripresa 32’ Moussa.

Note : ammoniti Usai, Boi, Manca, Martin, Kemache, Omisse. Recupero 1’ pt-6’ st.

È la Ferrini ad aggiudicarsi il big match con il Vecchio Borgo, di misura con la doppietta di Oli Oro. I blucerchiati inaugurano nel migliore dei modi il nuovo terreno in sintetico, il cui rifacimento aveva costretto i ragazzi di Manunza a giocare in coppa a Mulinu Becciu.

Subito a segno

Parte forte la Ferrini: il primo squillo arriva con Riep al 6’, tiro che finisce tra i guanti di Grotta. Due minuti più tardi arriva il primo rigore dei due concessi ai blucerchiati, Arisci viene atterrato in area e a sbloccare la gara è il destro di Oli Oro, che spiazza Grotta. Il gol dà fiducia ai padroni di casa, subito dopo è Argiolas che ci prova con un bel destro a giro (12’), Grotta si allunga e devia in angolo. Al 29’ arriva la prima, vera, occasione per il Vecchio Borgo: Arrus si allunga e toglie da sotto la traversa il tiro velenoso di Omisse. Proprio quando gli ospiti iniziano a spingere arriva il secondo rigore per i blucerchiati, con Grotta che stende Oli Oro in area (32’). Dal dischetto si presenta sempre il numero 11 della Ferrini, che non sbaglia, con la doppietta che porta i ragazzi di Manunza sul 2-0. Il primo tempo, in generale, è un monologo dei padroni di casa: su punizione, Alberto Usai fa partire un destro a giro delizioso che Grotta riesce a togliere dall’incrocio dei pali (35’).

Vantaggio dimezzato

Nel secondo tempo è Ferrer, al primo minuto, a impegnare Arrus, che risponde presente deviando in corner. Gli ospiti fanno sicuramente meglio rispetto alla prima frazione, ma sono imprecisi negli ultimi 20 metri. Al 29’ è Riep a colpire il legno: combinazione tutta argentina con Arnaudo a servire il classe ’98 dal limite dell’area, che prende il palo. Poco dopo è il Vecchio Borgo ad accorciare le distanze con Moussa (32’), che svetta sul corner battuto da Omisse e buca Arrus. È lo stesso portiere blucerchiato, con una super parata al 45’, a salvare i suoi su un tiro di Demurtas.

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