Il derby Uri-Olbia mette in palio la salvezza 

Nell’ultimo derby di campionato Atletico Uri e Olbia si giocano la Serie D. Nella 33ª e penultima giornata della stagione regolare, di scena oggi, spicca la sfida fratricida delle 15 nella quale i giallorossi, penultimi in classifica e a 4 punti dai playout, cercheranno di evitare la retrocessione diretta e i bianchi, undicesimi a +2 sugli spareggi, di chiudere il discorso salvezza.

Il turno, che alla stessa ora propone l’altro scontro diretto tra Latte Dolce e Atletico Lodigiani e la trasferta della Costa Orientale Sarda sul campo della Gelbison, verrà inaugurato alle 14,30 da Ilvamaddalena-Paganese. Forte del sostegno del suo pubblico, la formazione di Sandro Acciaro mira al colpaccio contro la quinta forza del torneo per agganciare la zona salvezza, ora a -2. «Ci crediamo molto: davanti le altre squadre non sono scappate, per cui le possiamo ancora agganciare», è il pensiero espresso dal tecnico dell’Ilva prima di Pasqua, dopo il pareggio in rimonta col Monterotondo.

Pensa positivo anche il Latte Dolce, che a Sassari contro il Lodigiani si gioca il primo match point in ottica salvezza: vincendo, la squadra di Michele Fini raggiungerebbe i 40 punti e staccherebbe i romani, al momento a -2. «Ci attende un’altra battaglia ma noi ci siamo. Non guardiamo più i nostri avversari ma a noi stessi, e questo sta portando frutti perché stiamo lavorando bene e stiamo trovando i risultati», ha spiegato dopo il turno pre pasquale il vice allenatore Giuseppe De Nisi, che “restituirà” la panchina proprio oggi a Fini, al rientro dopo la squalifica.

Con Atletico Uri e Cos in silenzio stampa, l’unica altra voce che si leva alla vigilia del turno è quella di Zé Maria. «Sarà una sfida cruciale in cui si affrontano due squadre sarde con un solo risultato a disposizione, ovvero la vittoria: loro per non retrocedere direttamente, noi per essere matematicamente salvi», spiega il tecnico dell’Olbia presentando il derby in casa dell’Atletico Uri. «L’Olbia è una squadra in salute, che gioca un buon calcio, come ha dimostrato anche contro la Sarnese nonostante la sconfitta: chiedo solo più cattiveria per sfruttare al meglio le occasioni che creiamo».

Infine la Cos, terzultima, nella tana della Gelbison, che a -5 dalla primatista Guidonia è ancora in corsa per la promozione diretta. I gialloblù possono consolidare la posizione nei playout e scongiurare una volta per tutte la retrocessione diretta: chissà che la fame di Pinna e compagni non sia più forte dell’ambizione dei campani.

